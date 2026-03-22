Denuncian mensajes racistas contra el concejal de Emergencias de Arrecife por la borrasca Therese: “Vete a cuidar tu país, colono invasor”

La platafoma Lanzarote Acción Civil ha denunciado este domingo la aparición de comentarios racistas y xenófobos en redes sociales en respuesta a una publicación institucional realizada por el concejal de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Arrecife, Kevin Cortés, del PP, sobre la borrasca Therese.

El edil, de origen hondureño y que lleva más de veinte años residiendo en España, difundió un vídeo informativo con el objetivo de alertar a la población sobre los riesgos asociados a la situación meteorológica desfavorable, cumpliendo así con su función de servicio público.

Sin embargo, la publicación generó una serie de respuestas ofensivas que, según la organización, traspasan los límites del debate legítimo.

Algunos de los comentarios racistas contra el concejal del Ayuntamiento de Arrecife Kevin Cortés.. / La Provincia

Contenido ofensivo y preocupación social

Entre los comentarios señalados se incluyen mensajes de carácter discriminatorio que hacen referencia al origen o acento del concejal, con expresiones despectivas que, según el colectivo, atentan contra la dignidad personal y fomentan el rechazo hacia determinados grupos.

Entre los mensajes recibidos se encuentran los siguientes: “¿Eso dónde es, Tegucigalpa?”, “¿Pero eso dónde es? ¿En Bogotá?”, “¿Cómo dices vecinos?”, “Panchitos TV en directo…”, “Arranca de aquí, leproso…”, “Vete a cuidar tu país”, o “Lo que me faltaba por ver, un colono invasor cobrando de nuestro Estado”.

Desde Lanzarote Acción Civil advierten de que este tipo de mensajes no solo afectan a la persona que los recibe, sino que también deterioran la convivencia social y contribuyen a normalizar discursos de odio en el entorno digital.

Coincidencia con una fecha clave

La denuncia adquiere especial relevancia al haberse producido en el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, una jornada promovida por la Organización de las Naciones Unidas para fomentar la reflexión sobre la igualdad, el respeto y la lucha contra el racismo.

Desde la asociación subrayan la contradicción que supone que estos hechos ocurran en una fecha dedicada precisamente a combatir la discriminación, lo que consideran un motivo adicional para reforzar la concienciación social.

Alguno de los comentarios racistas contra el concejal del Ayuntamiento de Arrecife Kevin Cortés. / La Provincia

Llamamiento a la responsabilidad colectiva

El colectivo insiste en que la crítica política forma parte del sistema democrático, pero recalca que debe ejercerse siempre desde el respeto y sin recurrir a ataques personales basados en el origen, la nacionalidad o cualquier otra condición.

En este sentido, Lanzarote Acción Civil hace un llamamiento tanto a la ciudadanía como a las instituciones y plataformas digitales para actuar con firmeza ante este tipo de comportamientos y evitar su propagación.

Alguno de los comentarios racistas contra el concejal del Ayuntamiento de Arrecife Kevin Cortés / La Provincia

También se solicita una mayor implicación de las administraciones públicas en la prevención y respuesta frente a los discursos de odio, especialmente en espacios digitales donde su difusión puede ser más rápida y amplia.

Defensa de la convivencia en una sociedad diversa

La asociación recuerda que Lanzarote ha sido históricamente una isla caracterizada por su diversidad y convivencia, valores que consideran fundamentales preservar.

Por ello, reiteran su compromiso con la construcción de una sociedad basada en la igualdad, la inclusión y el respeto mutuo, y advierten de los riesgos de permitir que este tipo de mensajes se normalicen.