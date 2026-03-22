Lanzarote impulsa la transición energética: el Cabildo define la estrategia para renovables con criterios técnicos y ambientales

El Cabildo de Lanzarote ha constituido una comisión técnico-política interna en la que participan las principales áreas vinculadas a la planificación territorial, ambiental y energética de la isla, con el objetivo de definir una estrategia ordenada para la implantación de energías renovables en Lanzarote y La Graciosa.

Esta mesa de trabajo, en la que están representadas las áreas de Política Territorial, Energía e Industria, Reserva de la Biosfera, Agua, Medio Ambiente, Agricultura, Paisaje, Geoparque y Eólicas Lanzarote, se enmarca en los acuerdos alcanzados tras la reciente reunión mantenida con el Gobierno de Canarias sobre las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR), y responde a la necesidad de revisar los planteamientos actuales y corregir los errores detectados en la impresión de los mapas realizada por la empresa pública contratada por el Gobierno de Canarias en la documentación inicial.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, subraya que "ponemos en marcha una estructura de trabajo interna que nos permitirá abordar con rigor técnico y coordinación política un proceso clave para el futuro de la isla". En este sentido, añade que "el cambio energético que Lanzarote y La Graciosa necesitan comienza aquí, desde la planificación insular y con capacidad de decisión propia".

Asimismo, el consejero de Medio Ambiente, Samuel Martín, explica que "este trabajo permite integrar todas las variables que condicionan el territorio insular, desde la protección del paisaje y la actividad agrícola hasta la gestión del agua o la planificación energética". Asimismo, señala que "se trata de ordenar el despliegue de renovables con criterios claros, evitando afecciones innecesarias y garantizando la compatibilidad con los valores ambientales de Lanzarote".

La comisión fija como hoja de ruta inmediata la celebración, a lo largo del próximo mes, de reuniones sectoriales con ayuntamientos, colegios profesionales, Cámara de Comercio y representantes del tejido económico y social, con el objetivo de incorporar criterios técnicos y territoriales a la definición del modelo energético insular.

Entre los principios que guían este proceso, el Cabildo establece como prioridad el desarrollo de energías renovables desde lo público, la reducción del consumo de suelo y la ocupación preferente de cubiertas y espacios ya transformados, en línea con los criterios técnicos y ambientales compartidos con el Ejecutivo autonómico.

Uno de los ejes clave del análisis será el consumo energético actual de la isla, donde la desalación de agua concentra una parte significativa de la demanda. En este sentido, el Cabildo ya trabaja en la reducción de pérdidas en la red hídrica y en la mejora de la eficiencia del sistema, con el objetivo de disminuir el impacto energético asociado al ciclo integral del agua.

Además, la mesa abordará propuestas vinculadas a la utilización de suelo público para el desarrollo de proyectos energéticos, así como la repotenciación de instalaciones existentes, como los parques eólicos ya implantados, con el fin de optimizar infraestructuras ya consolidadas y evitar nuevas ocupaciones de territorio.

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El Cabildo insiste en que este proceso responde a la necesidad de definir con criterios técnicos dónde y cómo deben ubicarse las energías renovables en la isla, priorizando siempre los espacios antropizados y garantizando un modelo equilibrado. La constitución de esta comisión marca el inicio de un proceso de planificación que el Cabildo plantea como un acuerdo de isla, orientado a compatibilizar la transición energética con la protección del territorio, el paisaje y los sectores estratégicos de Lanzarote y La Graciosa.