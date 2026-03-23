Arrecife presenta el mayor presupuesto de su historia: 79 millones para 2026 y un plan extra de inversiones

El Ayuntamiento de Arrecife ha aprobado este lunes sus presupuestos para 2026, que alcanzan los 78,6 millones de euros, la cifra más elevada registrada hasta ahora por la institución. Este incremento supone una subida del 5,77 % respecto al ejercicio anterior, cuando las cuentas municipales se situaron en algo más de 74 millones.

El documento económico fue presentado por el alcalde, Yonathan de León, junto al teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Echedey Eugenio. Posteriormente, fue aprobado en sesión plenaria con los votos favorables del grupo de gobierno (PP y CC), la abstención del grupo mixto y el rechazo del PSOE.

El regidor destacó que estas cuentas reflejan una situación económica sólida del consistorio y una capacidad creciente para afrontar inversiones. A ello se suma la previsión de incorporar otros 40 millones de euros procedentes de remanentes de tesorería, lo que permitirá ejecutar actuaciones adicionales durante el año.

Más inversión para barrios y espacios públicos

Uno de los ejes principales del presupuesto es el refuerzo de la inversión en los barrios. Según detalló el grupo de gobierno, nunca antes se había destinado una cantidad tan elevada a la mejora urbana.

Entre los proyectos previstos destaca la transformación de Argana, con una inversión de unos seis millones de euros. A esta actuación se suman la rehabilitación integral del parque José Ramírez Cerdá y la creación de nuevos espacios urbanos sostenibles, como los denominados eco bulevares en calles clave de la ciudad: Pérez Galdós, León y Castillo, Triana y Manolo Millares (segunda fase).

Yonathan de León (i) y Echedey Eugenio, este lunes, en la presentación de los Presupuestos de Arrecife para 2026. / La Provincia

Estas intervenciones forman parte de una estrategia más amplia orientada a la modernización urbana, la eliminación de barreras arquitectónicas y la mejora de la accesibilidad en la capital lanzaroteña.

Aumento de ingresos sin subida de impuestos

El crecimiento del presupuesto se sustenta, según el Ayuntamiento, en el aumento de los ingresos sin necesidad de incrementar la presión fiscal. En concreto, los ingresos indirectos suben un 9,13 %, los directos un 6,22 %, las tasas un 5,61 % y las transferencias corrientes un 9,62 %.

Desde el consistorio se insiste en que se mantiene una política de contención fiscal, dirigida a ciudadanos, autónomos y pequeñas y medianas empresas. Este enfoque busca equilibrar el incremento de recursos con el mantenimiento de una carga impositiva estable.

El área de Hacienda subraya que una gestión eficiente permite generar más ingresos sin recurrir a subidas de impuestos, una línea que, aseguran, se mantendrá en los próximos ejercicios.

Refuerzo de los servicios públicos esenciales

El presupuesto destina más de 32 millones de euros a servicios públicos básicos, considerados esenciales para el funcionamiento de la ciudad. Entre ellos se encuentran la limpieza, la seguridad, el mantenimiento urbano y la movilidad.

Además, se consolida la apuesta por mejorar el transporte público municipal, una línea de trabajo iniciada en años anteriores y que continuará desarrollándose en 2026.

Incremento en políticas sociales y sectores estratégicos

El área social también experimenta un aumento significativo. El Ayuntamiento destinará cerca de 7 millones de euros a políticas sociales, con el objetivo de reforzar la atención a las personas más vulnerables. Este presupuesto incluye ayudas directas, programas sociales y apoyo a colectivos.

En paralelo, se incrementan las partidas en diferentes áreas clave:

Cultura : aumento del 14 %

: aumento del 14 % Sanidad : subida del 13 %

: subida del 13 % Deportes : incremento del 7,26 %

: incremento del 7,26 % Servicios Sociales : aumento del 7,60 %

: aumento del 7,60 % Residuos Urbanos : crecimiento del 11,28 %

: crecimiento del 11,28 % Comercio y Turismo: subida destacada del 68 %

Estos sectores son considerados estratégicos para el desarrollo económico local, especialmente en una ciudad donde el comercio y el turismo tienen un peso relevante.

Impulso al empleo público y organización municipal

El capítulo de personal contempla la subida salarial acordada a nivel estatal, así como la creación de nuevas plazas para mejorar la estructura interna del Ayuntamiento. Este refuerzo busca optimizar la gestión de los servicios públicos y adaptarse a las necesidades actuales de la ciudadanía.

El consistorio considera que una administración mejor dotada contribuye a ofrecer una respuesta más eficaz y ágil a los vecinos.

Reducción de deuda y mayor capacidad financiera

Otro de los aspectos destacados del presupuesto es la evolución de la deuda municipal. Según explicó el área de Hacienda, el Ayuntamiento ha logrado reducirla en más de 8 millones de euros, lo que sitúa a la institución en una posición financiera más favorable.

Esta reducción permite aumentar la capacidad de inversión sin comprometer la estabilidad económica del consistorio, facilitando la ejecución de nuevos proyectos.

Un plan con mirada a largo plazo

Las cuentas municipales de 2026 no solo buscan atender las necesidades inmediatas, sino también sentar las bases del crecimiento futuro de Arrecife. El impulso a las infraestructuras, la mejora de los espacios públicos y el apoyo a sectores económicos clave forman parte de una estrategia de desarrollo a medio y largo plazo.

El grupo de gobierno defiende que este presupuesto combina inversión, estabilidad y políticas sociales, con el objetivo de seguir transformando la ciudad y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

En este contexto, la incorporación de remanentes de tesorería permitirá ampliar aún más el alcance de las actuaciones previstas, consolidando un modelo de gestión orientado a la modernización urbana y al fortalecimiento del tejido económico local.