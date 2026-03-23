Lanzarote escribe una nueva historia con el agua

En Lanzarote el agua nunca ha sido un recurso cualquiera. Ha sido una conquista. En una isla donde la lluvia llega pocas veces al año y el viento del Atlántico seca la tierra antes de que el agua pueda quedarse, cada gota ha tenido siempre el valor de un pequeño milagro. Hoy, mientras el mundo celebra el Día Mundial del Agua bajo el lema “Donde fluye el agua, crece la igualdad”, la isla vuelve a escribir un nuevo capítulo en su larga historia de ingenio frente a la escasez.

Durante siglos, los lanzaroteños aprendieron a escuchar el cielo. A recoger la lluvia en aljibes excavados en la roca volcánica, a almacenar el agua en las antiguas maretas -auténticos pulmones de vida en el paisaje árido- y a sembrar sobre el jable para aprovechar la humedad que deja la noche sobre la tierra. Aquella cultura del agua no solo era supervivencia: era conocimiento transmitido de generación en generación.

En una tierra donde el verde nunca fue abundante, el agua siempre fue una conquista.

La gran transformación llegó en los años sesenta, cuando la familia Díaz Rijo puso en marcha la primera desaladora de Europa destinada al abastecimiento urbano. Aquel gesto cambió para siempre el destino de la isla. El mar dejó de ser frontera para convertirse en fuente, y Lanzarote se adelantó a su tiempo inaugurando un modelo que hoy es referencia en territorios áridos de todo el mundo.

Infraestructuras hidráulicas, desalación, apoyo al campo y cultura del agua marcan una nueva etapa para afrontar la emergencia hídrica en Lanzarote / LP/DLP

Del aljibe a la desalación

Más de medio siglo después, Lanzarote vive lo que muchos consideran una nueva revolución hídrica. El desafío ya no es solo producir agua, sino distribuirla mejor, modernizar las infraestructuras y reforzar un sistema que debe responder a una población creciente, al turismo y a los efectos del cambio climático.

La isla atraviesa todavía una situación de emergencia hídrica que se deja sentir en algunos pueblos con cortes programados en el suministro. Para afrontarla, las administraciones han activado un conjunto de inversiones que supera los 65 millones de euros en actuaciones de abastecimiento, saneamiento y drenaje destinadas a reforzar todo el ciclo integral del agua.

Entre los proyectos más relevantes destacan dos grandes conducciones que actuarán como auténticas arterias hidráulicas de la isla. La Línea Norte, ya culminada, permitirá llevar agua de abastecimiento y regadío hacia zonas que históricamente han sufrido mayores restricciones. A ella se sumará la Línea Centro, cuya adjudicación permitirá cerrar el anillo hidráulico insular y garantizar una mayor estabilidad en el suministro en áreas especialmente sensibles a los cortes.

A estas actuaciones se suma la mejora de la red entre El Cuchillo y Soo, clave para reforzar el norte, así como la renovación progresiva de tramos obsoletos que durante décadas han condicionado la eficiencia del sistema.

Paralelamente se avanza en la renovación de la tubería submarina que garantiza el abastecimiento a La Graciosa y se ha prorrogado hasta 2027 el convenio estatal que financia obras en Arrecife, Haría, San Bartolomé, Teguise, Tías o Tinajo, consolidando una hoja de ruta inversora a medio plazo.

En una tierra donde el verde nunca fue abundante, el agua siempre fue una conquista. / LP/DLP

Infraestructuras para la emergencia

El esfuerzo inversor también busca aumentar la producción. Las nuevas membranas puestas a disposición de la concesionaria permitirían elevar la capacidad de desalación entre 8.000 y 12.000 metros cúbicos diarios, mientras se modernizan instalaciones clave para hacerlas más eficientes y sostenibles.

Al mismo tiempo se implantan sistemas de telegestión para detectar fugas, regular presiones y reducir pérdidas, una de las grandes asignaturas pendientes de los sistemas hidráulicos insulares.

Las inversiones también miran al campo. La modernización del regadío en la zona nordeste contará con 24,4 millones de euros para optimizar recursos, garantizar el relevo generacional y preservar un paisaje agrícola único.

Junto a estas infraestructuras, la nueva cultura del agua también se construye desde lo cotidiano. Las ayudas para aljibes y depósitos domésticos recuperan una tradición centenaria: almacenar el agua como quien guarda un bien preciado. Y la campaña “Más grifo, menos plástico” invita a confiar en un recurso seguro, cerrar el círculo del consumo responsable y reducir el impacto ambiental.

Lanzarote vive lo que muchos consideran una nueva revolución hídrica. / LP/DLP

Porque en Lanzarote el agua no solo circula por tuberías: también atraviesa la historia de la isla, sus paisajes de lava y su memoria colectiva. Desde las antiguas maretas hasta las desaladoras que miran al Atlántico, el ingenio humano ha sabido dialogar con la escasez para convertirla en oportunidad.

Y quizá por eso, en esta isla donde el volcán y el viento moldearon la tierra, el agua sigue siendo algo más que un recurso. Es memoria, es cultura y es futuro. La certeza de que incluso en el territorio más árido siempre puede abrirse camino la vida.