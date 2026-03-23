Rescatan a un trabajador tras sufrir una caída en una obra en Lanzarote

Un trabajador ha tenido que ser atendido este lunes tras sufrir una caída en un accidente laboral en la calle Doctor Rafael González, en Arrecife. El incidente movilizó a bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias después de recibir el aviso a través del CECOES 112.

Al llegar al lugar, los equipos de intervención localizaron al afectado en un rellano de una escalera, donde había quedado tendido tras la caída. La prioridad fue garantizar su estabilidad y evitar posibles lesiones adicionales durante su evacuación.

Inmovilización y traslado sanitario

Los efectivos procedieron a la inmovilización del trabajador mediante un tablero espinal, una técnica habitual en este tipo de situaciones para proteger la columna vertebral. Esta actuación se realizó en coordinación con el personal sanitario desplazado hasta el lugar.

Bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencisa de Lanzarote rescatan a un trabajador tras sufrir una caída en una obra en Arrecife / La Provincia

Posteriormente, el herido fue trasladado con cuidado hasta la ambulancia, donde se completó el protocolo de atención. En el interior del vehículo sanitario, el paciente fue asegurado en un colchón de vacío, un dispositivo que permite mantener el cuerpo inmóvil durante el traslado y reduce riesgos en caso de lesiones graves.

El operativo contó también con la presencia de agentes de la Policía Local y del Servicio de Urgencias Canario, que colaboraron en la asistencia y coordinación del incidente.