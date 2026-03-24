El Tribunal de Instancia de Arrecife estrena nuevo modelo organizativo para agilizar la justicia
El Tribunal de Instancia de Arrecife reorganiza su oficina judicial en tres servicios comunes: reparto, tramitación y ejecución, para agilizar los procedimientos y mejorar la atención al público
El Tribunal de Instancia de Arrecife ha implantado desde este 23 de marzo un nuevo modelo organizativo con el objetivo de mejorar la eficiencia y agilizar la tramitación de los procedimientos judiciales.
El cambio supone la reorganización de la oficina judicial en tres grandes servicios (comunes, reparto, tramitación y ejecución) que darán soporte a todas las plazas judiciales, simplificando los procesos internos y facilitando la atención al público.
Un sistema basado en servicios comunes
El nuevo modelo divide la actividad judicial en tres áreas principales: el Servicio Común General, encargado del registro, reparto y atención al ciudadano; el Servicio Común de Tramitación, que gestiona los procedimientos; y el Servicio Común de Ejecución, centrado en la fase final de las resoluciones.
Esta estructura busca reducir tiempos y mejorar la coordinación entre los distintos órganos judiciales, avanzando hacia una justicia más ágil y organizada.
Organización por plantas y especialización de espacios
El edificio judicial se distribuye ahora en diferentes plantas con funciones específicas. En la planta -1 se ubican los servicios especializados, como las salas de vistas, el servicio de guardia, la clínica forense y espacios de protección a víctimas.
La planta primera se configura como el principal punto de atención al público, donde se concentran las oficinas de registro, reparto e información, mientras que la segunda planta se destina a la tramitación de asuntos civiles, sociales y penales.
Por su parte, la tercera planta acoge los servicios de ejecución y finalización de los procedimientos, completando así el recorrido administrativo de los casos.
Un sistema de orientación por colores
Una de las principales novedades es la implantación de un sistema de señalización por colores que facilita la orientación dentro del edificio judicial.
Cada servicio está identificado con un color específico, lo que permite a ciudadanos y profesionales localizar rápidamente las oficinas y dependencias correspondientes a sus trámites.
Mejora en la atención al ciudadano
El nuevo modelo incorpora también un servicio de información al público centralizado, desde el que se orienta a los usuarios y se resuelven dudas sobre los procedimientos o la ubicación de las dependencias.
Con esta reorganización, el Tribunal de Instancia de Arrecife busca ofrecer una atención más cercana y eficiente, reduciendo tiempos de espera y mejorando la experiencia de quienes acuden a las instalaciones.
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