El Cabildo de Lanzarote insta al Gobierno a que ‘salve’ la continuidad del Geriátrico

El pleno del Cabildo de Lanzarote aprobó ayer la moción presentada por el grupo político de Coalición Canaria (CC), con el voto en contra del PSOE, para instar a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a conservar y garantizar la continuidad de la actividad sanitaria y asistencial del Hospital Insular de Lanzarote en su actual ubicación, una vez se lleve a cabo la restauración del edificio principal.

La iniciativa parte de la necesidad de dar respuesta a los graves problemas estructurales y de seguridad detectados en el inmueble desde al menos 2019, cuando informes técnicos ya advertían de deficiencias que comprometían su funcionalidad. Esta situación, según recoge la moción, obligará al cierre temporal del edificio y al traslado de usuarios y profesionales, una medida que finalmente se ejecutará garantizando que no se pierda ningún servicio, en línea con las demandas de los propios trabajadores del centro.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, señaló que «este acuerdo refleja el compromiso de esta corporación con la sanidad pública y con la protección de un recurso esencial para Lanzarote y La Graciosa». En este sentido, subrayó: «Hemos trabajado para asegurar un traslado en las condiciones adecuadas, sin merma de servicios, y para sentar las bases de un futuro sólido para el Hospital Insular desde el rigor técnico y la planificación responsable».

La moción también pone de relieve la falta de actuación del anterior gobierno autonómico durante el denominado Pacto de las Flores (PSOE–Nueva Canarias), al que se atribuye una «inacción prolongada» pese a conocer la gravedad de la situación. Según se expone, durante ese periodo se optó por soluciones provisionales como el apuntalamiento del edificio, sin abordar el problema de fondo ni desarrollar una planificación realista para su renovación.

Asimismo, en el texto se critica el denominado «plan funcional» impulsado en la anterior etapa, que no llegó a aprobarse y que, según se detalla, no contemplaba camas hospitalarias en el edificio a restaurar y planteaba la eliminación de las 50 camas de la Residencia de Mayores existente en el complejo, sin ofrecer alternativas para este recurso sociosanitario público.

El consejero de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña, destacó en el pleno que «la aprobación de esta moción supone apostar por una solución seria frente a propuestas que generan incertidumbre y carecen de respaldo técnico y financiero». En el ámbito presupuestario, la moción subraya el contraste entre la inversión sanitaria del anterior Ejecutivo —con una media de cuatro millones de euros anuales— y el incremento previsto por el Gobierno de Canarias, que contempla partidas de 5, 7 y 14 millones de euros entre 2024 y 2026, a lo que se suma una aportación de 500.000 euros por parte del Cabildo en el presente ejercicio.

El acuerdo aprobado establece que la continuidad del Hospital Insular estará condicionada a las limitaciones estructurales del inmueble y a los parámetros urbanísticos de la parcela, así como a las conclusiones del Plan Director de Infraestructuras Sanitarias cuya presentación es inminente.

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En paralelo a esta iniciativa, cabe recordar que el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, anunció recientemente la firma de un convenio con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para destinar 500.000 euros a actuaciones de mejora en infraestructuras y equipamientos sanitarios de la Isla. Esta dotación permitirá afrontar el traslado provisional del Hospital de Día Geriátrico con todas las garantías, asegurando la continuidad de la atención a las personas mayores durante la rehabilitación del Hospital Insular. El proceso cuenta con el respaldo de los equipos sanitarios, garantizando tanto la calidad asistencial como la formación de profesionales.