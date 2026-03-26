El artista Ildefonso Aguilar presenta en Arrecife su nueva exposición ‘La profundidad de silencio’

La Casa de la Cultura Agustín de la Hoz, en Arrecife, acoge desde el sábado 28 de marzo la exposición ‘La profundidad de silencio’, del artista Ildefonso Aguilar. La muestra, organizada por el Cabildo de Lanzarote en colaboración con el Ayuntamiento de Arrecife, reúne una selección de obras que recorren varias décadas de producción artística.

La inauguración tendrá lugar a las 12:00 horas y supone una nueva oportunidad para acercarse al universo creativo de Aguilar, profundamente ligado al territorio volcánico de la isla. A través de piezas pictóricas, fotográficas y audiovisuales, el autor propone una interpretación del paisaje que trasciende lo meramente visual.

El paisaje como lenguaje y experiencia

En esta exposición, el artista plantea una reflexión en torno a la materia volcánica, donde elementos como la piedra, la lava o la arena adquieren un valor expresivo propio. Más allá de su condición geológica, estos materiales se convierten en una forma de lenguaje que transmite memoria, tiempo y transformación.

Las obras invitan a una contemplación pausada. La textura cobra protagonismo y se presenta como una especie de escritura visual que requiere atención y silencio. No se trata de representar el paisaje de forma literal, sino de establecer un diálogo con él, escucharlo y trasladar esa experiencia al espectador.

Trayectoria de un creador vinculado a Lanzarote

Nacido en Salamanca en 1945, Ildefonso Aguilar se trasladó a Lanzarote siendo apenas un bebé, estableciendo desde entonces un fuerte vínculo con la isla. Se formó en la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, donde obtuvo el título de profesor de Dibujo y Pintura.

Durante los años setenta ejerció como docente en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Arrecife, etapa en la que comenzó a desarrollar proyectos audiovisuales que combinaban fotografía, sonido y vídeo.

Entre 1968 y 1985 desempeñó un papel clave en la vida cultural insular como director del Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote. En ese periodo participó en la creación de ambientaciones sonoras para espacios emblemáticos de la isla, como los Jameos del Agua, la Cueva de los Verdes o la Ruta de los Volcanes, en sintonía con el legado artístico de César Manrique.

Reconocimientos y aportaciones culturales

Desde 1986, Aguilar se dedica plenamente a su producción artística, compaginando su labor con la asesoría en proyectos culturales. En 1989 fundó el Festival de Música Visual de Lanzarote, una cita que ha contribuido a situar la isla en el panorama internacional de la creación contemporánea.

Su trayectoria ha sido reconocida con distintos galardones, entre ellos la Medalla de Oro del Gobierno de Canarias en 2015. Además, es académico de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel desde 2012 y fue nombrado Hijo Adoptivo de Lanzarote.

A lo largo de su carrera ha desarrollado exposiciones individuales en distintos países, así como intervenciones en el medio natural y proyectos audiovisuales, consolidando un lenguaje artístico propio.

Visitas guiadas para acercar la exposición al público

La muestra ‘La profundidad de silencio’ contará con un programa de visitas guiadas a cargo de David Machado, que permitirá al público profundizar en las claves de la exposición y en el proceso creativo del artista.

Las visitas se desarrollarán en distintas fechas entre marzo y agosto, tanto en horario de tarde como de mañana, facilitando el acceso a diferentes públicos interesados en conocer de cerca la obra.

Visitas guiadas a la exposición con David Machado:

Martes 31 marzo 18 horas

Sábado 11 abril 12 horas

Martes 21 abril 18 horas

Sábado 9 mayo 12 horas

Martes 19 mayo 18 horas

Martes 2 junio 18 horas

Sábado 20 junio 12 horas

Sábado 11 julio 12 horas

Martes 21 julio 18 horas

Sábado 1 agosto 12 horas

Una propuesta que invita a la contemplación

Con esta exposición, Ildefonso Aguilar ofrece una experiencia artística centrada en la observación y el silencio, en la que el paisaje de Lanzarote se convierte en protagonista. La muestra no solo recorre su trayectoria, sino que también plantea una forma de mirar el entorno desde la sensibilidad y la reflexión.

‘La profundidad de silencio’ se presenta así como una oportunidad para redescubrir el territorio insular desde una perspectiva artística que conecta pasado, presente y naturaleza.