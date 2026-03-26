San Bartolomé honra a sus alcaldes

El municipio quiere reconocer públicamente con esta iniciativa la labor de quienes han representado a la ciudadanía durante más de cuatro décadas, destacando su compromiso con el servicio público y con la defensa de los intereses colectivos.

El alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, destacó sobre este homenaje que “este espacio es un recordatorio del valor de la democracia y del compromiso de quienes han asumido la responsabilidad de representar a nuestro municipio. Es un homenaje a la voluntad popular expresada en las urnas y a todas las personas que han dedicado parte de su vida al servicio público”.

La instalación reúne 10z fotografías, correspondientes a las personas que han asumido la responsabilidad de dirigir el Ayuntamiento desde 1979. Cada imagen incluye el nombre y el periodo de mandato, conformando un recorrido visual por la historia democrática del municipio y por la diversidad de quienes han ocupado este cargo. Repitió el cargo en dos etapas Marcial Martín Bermúdez. Esta muestra, ahora en calidad de exposición permanente, se realizó aprovechando la reforma integral del salón de plenos, que ahora combina modernización, funcionalidad y memoria institucional.

Desde 1979 han ostentado la Alcaldía un total de 11 personas: Ramiro Reyes Medina (1979-1983), Antonio Cabrera Barrera (1983-‑1991), José Luis Brito Martín (1991-1993), Ramón Bermúdez Benasco (1993-‑1995), Óscar Pérez Pérez (1995-1999), Marcial Martín Bermúdez (1999-‑2000 y 2007-‑2011), Miguel Martín Betancort (2000-2007), María Dolores Corujo Berriel (2011-‑2019), Alexis Tejera Lemes (2019-‑2021), Antonio Rocío (noviembre de 2021) e Isidro Pérez Martín, alcalde desde noviembre de 2021 hasta ahora.

Las primeras elecciones municipales democráticas en España tras la dictadura franquista se celebraron en abril de 1979 y marcaron un hito decisivo en la consolidación de las libertades y en la construcción de una cultura democrática en todo el país.

Aquellos comicios municipales supusieron un paso fundamental para una nueva etapa basada en la participación ciudadana, la pluralidad política y la legitimidad de las instituciones locales en municipios, ciudades y pueblos de toda España.

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Con esta actuación, el Ayuntamiento de San Bartolomé reafirma su total compromiso con la política de transparencia y la puesta en valor del legado democrático del municipio.