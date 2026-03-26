Yaiza prioriza actuaciones en Montaña Roja tras los daños provocados por las lluvias de la borrasca Therese en Lanzarote

El Ayuntamiento de Yaiza ha iniciado un proceso de evaluación y priorización de actuaciones en la zona de Montaña Roja, en Playa Blanca, tras las intensas lluvias registradas el pasado 23 de marzo. El alcalde, Óscar Noda, ordenó esa misma noche la elaboración de un informe técnico detallado para analizar los daños tanto en infraestructuras públicas como en propiedades privadas.

Las precipitaciones alcanzaron los 105 litros por metro cuadrado en un corto espacio de tiempo, afectando especialmente al entorno del Faro Pechiguera, una de las áreas más castigadas. La concentración de lluvia en una zona reducida y la orografía del terreno, próxima a la ladera oeste del cono volcánico de Montaña Roja, agravaron las consecuencias.

Coordinación institucional y con Club Lanzarote

Este jueves, responsables municipales, entre ellos el concejal de Obras Públicas, Ángel Lago, y la edil de Seguridad Ciudadana, Beatriz Vázquez, mantuvieron un encuentro con representantes de Club Lanzarote, promotora del plan parcial en la zona, junto a su equipo técnico y jurídico.

Durante la reunión se abordaron las primeras valoraciones de los daños y se acordó actuar de forma inmediata en aceras, carreteras, redes de saneamiento y barrancos. Además, el alcalde destacó la necesidad de implementar soluciones constructivas que permitan reducir el impacto de episodios meteorológicos similares en el futuro, como los provocados por la borrasca Therese.

Reunión entre representantes del Ayuntamiento de Yaiza y Montaña Roja para reparar los daños de la borrasca Therese en Playa Blanca / La Provincia

Obras urgentes y labores de limpieza

Las tareas de limpieza continúan en la zona con la participación de personal municipal y de la empresa promotora, además del apoyo de una cuadrilla vinculada a un plan de empleo del Cabildo de Lanzarote, solicitado por el propio alcalde al consejero Jesús Machín.

Entre las primeras actuaciones previstas, Club Lanzarote ha comenzado el arreglo de aceras en las calles más afectadas y ejecutará de forma urgente el refuerzo del barranco próximo a la calle Bélgica. Esta zona sufrió especialmente los efectos del agua, que descendió desde la ladera arrastrando sedimentos debido a la escasa vegetación y a la saturación de las infraestructuras de captación.

Afectación a viviendas y evaluación de daños

El temporal no solo causó daños en espacios públicos. Según datos municipales, alrededor de cien viviendas en Montaña Roja resultaron afectadas por el paso del agua.

Para avanzar en la valoración de los daños patrimoniales, peritos del Consorcio de Compensación de Seguros visitarán la zona este viernes. Su labor será clave para determinar el alcance de las pérdidas y facilitar posibles indemnizaciones a los afectados.

Medidas para prevenir futuros episodios

Desde el Ayuntamiento se insiste en la importancia de adoptar medidas que permitan minimizar riesgos ante lluvias intensas, especialmente en áreas con características geográficas como Montaña Roja.

El análisis técnico en marcha servirá para definir actuaciones a medio y largo plazo que mejoren la capacidad de drenaje y refuercen las infraestructuras existentes. En este sentido, la colaboración entre administraciones y agentes implicados será fundamental para aumentar la resiliencia del entorno.

Recuperación progresiva de la zona

Aunque los trabajos continúan, el municipio de Yaiza avanza hacia la recuperación de la normalidad en Montaña Roja. Las actuaciones en marcha buscan no solo reparar los daños causados, sino también reforzar la seguridad y preparación ante futuros fenómenos meteorológicos adversos.