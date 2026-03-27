Arrecife impulsa nuevas ayudas a la vivienda con apoyo a la rehabilitación y al alquiler: los requisitos para solicitarlas

El Ayuntamiento de Arrecife ha dado un paso adelante en materia de vivienda tras aprobar inicialmente en pleno las Bases Reguladoras de las Ayudas Económicas de Concesión Directa. Esta iniciativa, impulsada por la Concejalía de Vivienda, busca adaptar las subvenciones municipales a las necesidades actuales de la población.

El objetivo principal de estas ayudas es mejorar el acceso y la eficacia del sistema, facilitando que más personas puedan beneficiarse en un contexto marcado por las dificultades económicas y el encarecimiento del acceso a la vivienda.

Dos líneas principales: rehabilitación y apoyo al alquiler

Las nuevas bases contemplan dos grandes áreas de actuación. Por un lado, se establecen ayudas destinadas a la rehabilitación de viviendas habituales, con el fin de mejorar las condiciones estructurales, de accesibilidad y habitabilidad de los inmuebles.

Estas subvenciones están dirigidas especialmente a personas con menos recursos, priorizando aquellas viviendas que constituyen la residencia permanente de los solicitantes.

Por otro lado, se incorpora una línea específica de apoyo al alquiler para personas que han perdido su vivienda habitual debido a situaciones sobrevenidas, como desalojos relacionados con emergencias o circunstancias extraordinarias. En estos casos, las ayudas permitirán cubrir hasta doce mensualidades de alquiler, ofreciendo una solución temporal ante situaciones de vulnerabilidad.

Requisitos para acceder a las ayudas

Entre las condiciones establecidas, destaca la exigencia de que las personas solicitantes estén empadronadas en la vivienda durante al menos tres años consecutivos, lo que refuerza el vínculo con el municipio.

En el caso de las ayudas para rehabilitación, las viviendas deberán tener una antigüedad superior a diez años y presentar deficiencias que afecten a su habitabilidad.

Además, se han actualizado los límites de ingresos, lo que permitirá ampliar el número de beneficiarios y ajustar los requisitos a la realidad económica actual.

Mejora en la gestión y tramitación

Una de las principales novedades de estas bases es la introducción del pago único, una medida que pretende agilizar la tramitación de las ayudas y reducir los tiempos de espera.

Este cambio responde a la necesidad de ofrecer una respuesta más rápida a las personas en situación de vulnerabilidad, evitando retrasos que puedan agravar su situación.

El concejal de Vivienda, Rosmen Quevedo, ha destacado que esta actualización supone “un avance importante para hacer las ayudas más accesibles, claras y útiles”.

Respuesta ante situaciones de emergencia habitacional

El nuevo modelo de ayudas también pone el foco en las situaciones de emergencia, permitiendo actuar con mayor rapidez ante la pérdida de vivienda.

Este enfoque es clave en un contexto en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales retos sociales, especialmente en territorios como Canarias, donde la presión del mercado inmobiliario es elevada.

Un sistema más accesible y adaptado

Desde el consistorio se subraya que estas bases buscan eliminar obstáculos administrativos que, en ocasiones, dificultaban el acceso a las ayudas. La simplificación de los procedimientos y la actualización de los criterios económicos son algunos de los cambios más relevantes.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Arrecife pretende garantizar que ninguna persona en situación de dificultad quede fuera del sistema de apoyo, reforzando el papel de la administración como herramienta de protección social.

Próximos pasos tras la aprobación inicial

Tras su aprobación inicial en pleno, las bases deberán seguir el procedimiento administrativo correspondiente antes de su entrada en vigor definitiva. Durante este proceso, se podrán presentar alegaciones y se completará la tramitación necesaria.

Estas nuevas ayudas se perfilan como una herramienta clave para mejorar las condiciones de vida de los vecinos y vecinas de Arrecife, tanto en el ámbito de la rehabilitación como en el acceso temporal a una vivienda en situaciones de emergencia.

En definitiva, se trata de una medida orientada a reforzar la protección social y facilitar el acceso a una vivienda digna, uno de los principales retos actuales en el ámbito municipal.