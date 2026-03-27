Arrecife logra estabilidad presupuestaria en 2025 y deja atrás años de incumplimientos

El Ayuntamiento de Arrecife ha confirmado un cambio significativo en su gestión financiera tras presentar en pleno el informe de estabilidad presupuestaria correspondiente al ejercicio 2025. El documento, elaborado por la Intervención municipal, certifica que la capital lanzaroteña cumple los objetivos de estabilidad, la regla de gasto y el límite de deuda, marcando un punto de inflexión tras varios años de incumplimientos.

Este avance adquiere especial relevancia si se tiene en cuenta que desde 2022 el consistorio no lograba ajustarse a la regla de gasto, lo que obligó a adoptar medidas correctoras, como la aprobación de un plan económico-financiero en 2024.

Superávit y capacidad de financiación

Uno de los datos más destacados del informe es la capacidad de financiación de 7,1 millones de euros, lo que sitúa al municipio en una posición de superávit según los criterios de contabilidad nacional.

Además, antes de aplicar los ajustes técnicos habituales, el equilibrio entre ingresos y gastos refleja un saldo positivo de 14,7 millones de euros, lo que evidencia una ejecución presupuestaria sólida y una gestión equilibrada de los recursos públicos.

Estos resultados indican una mejora en la planificación económica municipal, así como una mayor eficiencia en la gestión de ingresos y gastos.

Cumplimiento de la regla de gasto

El informe también confirma que el Ayuntamiento cumple por primera vez en los últimos ejercicios la conocida regla de gasto, un indicador clave que limita el crecimiento del gasto público para garantizar la sostenibilidad financiera.

En 2025, el gasto computable se situó en 72,57 millones de euros, por debajo del máximo permitido, lo que demuestra un control efectivo del presupuesto.

Este cumplimiento supone un cambio de tendencia respecto a años anteriores y refuerza la credibilidad de la administración local en materia económica.

Reducción del nivel de endeudamiento

Otro de los aspectos positivos del balance económico es el nivel de deuda, que se sitúa en el 26,23% de los ingresos corrientes, una cifra muy por debajo de los límites establecidos por la normativa.

Este dato refleja una posición financiera saneada, que permite al Ayuntamiento afrontar nuevos proyectos sin comprometer su estabilidad a largo plazo.

Un cambio de rumbo en la gestión municipal

El teniente de alcalde y responsable del área económica, Echedey Eugenio, ha señalado que “Arrecife deja atrás una etapa de incumplimientos y entra en una nueva fase de estabilidad, rigor y buena gestión. No es casualidad, es el resultado de un trabajo serio, constante y responsable”.

Según explicó, el Ayuntamiento ha pasado en apenas un año de tener que aplicar un plan de ajuste a cumplir todos los indicadores económicos, lo que atribuye a una gestión continuada y planificada.

El responsable municipal también destacó que este equilibrio se ha alcanzado sin reducir servicios públicos ni frenar las inversiones, manteniendo un gasto no financiero superior a los 70 millones de euros y unos ingresos cercanos a los 85 millones.

Impacto en la ciudad y nuevas oportunidades

El cumplimiento de estos objetivos no solo responde a exigencias legales, sino que también abre la puerta a nuevas oportunidades para la ciudad. Entre ellas, destacan una mayor capacidad para financiar proyectos, facilitar inversiones y mejorar la confianza institucional.

En este sentido, desde el Ayuntamiento de Arrecife se subraya que la estabilidad presupuestaria es una herramienta clave para impulsar el desarrollo urbano y mejorar los servicios públicos.

La recuperación del equilibrio financiero permitirá al municipio afrontar con mayor solvencia los retos futuros, especialmente en áreas como infraestructuras, vivienda o servicios sociales.