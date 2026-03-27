El CEIP César Manrique Cabrera convierte Tahíche en un laboratorio con su Feria de la Ciencia

El CEIP César Manrique Cabrera, en Tahíche (municipio de Teguise), ha celebrado este viernes su ya consolidada Apañada de la Ciencia, una iniciativa educativa que acerca el conocimiento científico al alumnado a través de la experimentación directa.

La actividad reunió a estudiantes, familias y docentes en un entorno transformado en un auténtico espacio de divulgación científica. En total, se presentaron 60 experimentos basados en principios físicos y químicos, elaborados con materiales cotidianos y diseñados para fomentar el aprendizaje práctico.

Durante semanas, el alumnado preparó esta feria con el objetivo de aprender haciendo, una metodología que permite comprender conceptos complejos mediante la observación y la manipulación.

Un proyecto educativo dentro de la innovación en Canarias

El centro forma parte de la Red Canaria-InnovAS, impulsada por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, que promueve la innovación educativa y el aprendizaje sostenible.

La feria científica se enmarca dentro del eje STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), coordinado en el centro por el docente Jorge González. Este enfoque educativo busca desarrollar habilidades clave como el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas.

Mandarina y bengala en el CEIP César Manrique en Tahíche / CEIP César Manrique Cabrera

Un recinto con estaciones y experimentos

La cancha cubierta del colegio se transformó en un espacio expositivo dividido en cuatro estaciones temáticas, cada una con diferentes stands cuidadosamente señalizados.

En cada puesto se detallaban los materiales utilizados, el procedimiento seguido y la explicación científica correspondiente, lo que permitió a los visitantes comprender el fundamento de cada experimento.

El evento contó con el respaldo del equipo directivo, el profesorado, las familias y el Centro del Profesorado de Lanzarote, que colaboró activamente en la organización.

Además, muchos de los trabajos se elaboraron en sesiones de educación artística, aportando un componente visual atractivo y creativo al conjunto de la muestra.

Alumnado protagonista: científicos y divulgadores

Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue el papel activo del alumnado, que no solo diseñó los experimentos, sino que también ejerció como divulgador científico.

Cada clase se organizó en grupos identificados por colores, lo que permitió mezclar estudiantes de distintos niveles educativos en los mismos stands. Esta dinámica favoreció el aprendizaje colaborativo y el intercambio de conocimientos.

La actividad se desarrolló en tres sesiones a lo largo de la mañana, en las que los estudiantes alternaron su rol entre expositores y visitantes.

Llegada de las familias a la feria de la ciencia en el CEIP César Manrique Cabrera, en Tahíche / CEIP César Manrique Cabrera

Experimentos que despiertan la curiosidad

La variedad de propuestas fue uno de los puntos fuertes del evento. Entre los experimentos presentados destacaron algunos como la “naranja brillante”, que planteaba si una fruta podía emitir luz como una lámpara.

En este caso, la explicación científica se basaba en que la luz de una bengala, introducida en el interior de la fruta, se refleja en su cáscara translúcida, generando un efecto luminoso.

Otros ejemplos incluyeron experiencias como la lámpara de lava casera, la “pasta de elefante”, el “globo que se infla solo” o la “lluvia de colores”, todos ellos diseñados para explicar conceptos científicos de forma visual y comprensible.

Estas propuestas demuestran que es posible acercar la ciencia al día a día, utilizando elementos comunes para explicar fenómenos complejos.

Observación solar y colaboración educativa

La jornada también incluyó una actividad especial de observación solar gracias a la colaboración del Centro del Profesorado. Mediante el uso de un telescopio, el alumnado pudo observar el sol bajo la supervisión del profesorado especializado.

Este tipo de iniciativas complementan la enseñanza en el aula y permiten ampliar la experiencia educativa con actividades prácticas y seguras.

La importancia de la ciencia en la educación

Eventos como la Apañada de la Ciencia ponen de relieve la importancia de fomentar vocaciones científicas desde edades tempranas. La combinación de teoría y práctica facilita la comprensión y despierta el interés por disciplinas clave para el futuro.

Además, el enfoque STEAM promueve competencias esenciales en un contexto educativo cada vez más orientado a la innovación y la sostenibilidad.

Un aprendizaje que va más allá del aula

La jornada concluyó con una valoración positiva por parte de la comunidad educativa, que destacó el carácter participativo y didáctico de la iniciativa.

La Apañada de la Ciencia se consolida así como una herramienta eficaz para acercar el conocimiento científico al alumnado de forma atractiva, demostrando que aprender puede ser también una experiencia divertida y motivadora.

En el CEIP César Manrique Cabrera, la ciencia ha dejado de ser solo una asignatura para convertirse en una experiencia compartida, donde la curiosidad y la experimentación son las protagonistas.