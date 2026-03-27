Comienzan las obras de refuerzo de barrancos en Montaña Roja en Playa Blanca por los daños por la tromba de agua de la borrasca Therese en Lanzarote

El Ayuntamiento de Yaiza ha puesto en marcha esta semana las obras de refuerzo de barrancos en la zona de Montaña Roja, en Playa Blanca, tras los daños provocados por la tromba de agua de la borrasca Therese registrada el pasado lunes, 23 de marzo.

Las actuaciones se centran en el área comprendida entre las urbanizaciones Playa Burgado y Playa Vista, donde se detectaron afecciones tras la evaluación técnica realizada por el consistorio.

Según fuentes municipales, los trabajos se han iniciado tras una coordinación previa con la empresa promotora Club Lanzarote, responsable del desarrollo del plan parcial Montaña Roja.

Coordinación institucional y respuesta rápida

El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, ha destacado la colaboración entre la administración local y la empresa promotora, subrayando la rapidez en la puesta en marcha de las obras.

El regidor visitó la zona afectada acompañado por la concejala de Seguridad Ciudadana y del distrito de Montaña Roja, Beatriz Vázquez, y el representante de la empresa, Joaquín Cañada. Este encuentro se produjo tras una reunión de coordinación en dependencias municipales en la que también participaron el concejal de Obras Públicas, Ángel Lago, y técnicos de ambas entidades.

Destrozos por la borrasca Therese en Playa Blanca (Yaiza), en el sur de Lanzarote (23/03/2026) / La Provincia

Objetivo: limpieza y refuerzo de infraestructuras

Las primeras actuaciones tienen como objetivo limpiar y reforzar el primer barranco afectado, además de acometer la reparación de la Avenida Faro Pechiguera, una de las vías dañadas por las lluvias.

Una vez finalizados estos trabajos iniciales, el plan contempla continuar con la intervención en otro tramo de barranco situado más próximo a la montaña, donde también se han detectado necesidades de mejora.

Estas medidas buscan reducir riesgos ante futuros episodios de lluvias intensas y mejorar la seguridad en esta zona residencial y turística del sur de Lanzarote.

Obras en los barrancos de Montaña Roja, en Playa Blanca (Yaiza), para evitar nuevas inundaciones por lluvias, como las de la borrasca Therese / La Provincia

Trabajos complementarios de limpieza

De forma paralela, el Ayuntamiento ha activado labores de limpieza en calles, aceras y medianas, que están siendo ejecutadas por personal vinculado a un plan de empleo del Cabildo de Lanzarote.

Estas tareas son fundamentales para restablecer la normalidad en el entorno urbano y garantizar la seguridad tanto de residentes como de visitantes.

Atención a los afectados y seguros

El consistorio ha indicado que continuará informando sobre el avance de las actuaciones y ha recordado a los vecinos afectados la importancia de tramitar los daños ocasionados a través del Consorcio de Compensación de Seguros.

Este organismo público gestiona indemnizaciones en situaciones extraordinarias como fenómenos meteorológicos adversos.

Las obras en Montaña Roja suponen un paso para mejorar la resiliencia del municipio ante este tipo de fenómenos, cada vez más frecuentes en determinadas épocas del año.