Comienzan las obras de refuerzo de barrancos en Montaña Roja en Playa Blanca por los daños por la tromba de agua de la borrasca Therese en Lanzarote
Tras la inundación del pasado 23 de marzo, el Consistorio sureño se coordina con Club Lanzarote para limpiar y reforzar infraestructuras, incluyendo la reparación de la Avenida Faro Pechiguera, una de las vías más afectadas
El Ayuntamiento de Yaiza ha puesto en marcha esta semana las obras de refuerzo de barrancos en la zona de Montaña Roja, en Playa Blanca, tras los daños provocados por la tromba de agua de la borrasca Therese registrada el pasado lunes, 23 de marzo.
Las actuaciones se centran en el área comprendida entre las urbanizaciones Playa Burgado y Playa Vista, donde se detectaron afecciones tras la evaluación técnica realizada por el consistorio.
Según fuentes municipales, los trabajos se han iniciado tras una coordinación previa con la empresa promotora Club Lanzarote, responsable del desarrollo del plan parcial Montaña Roja.
Coordinación institucional y respuesta rápida
El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, ha destacado la colaboración entre la administración local y la empresa promotora, subrayando la rapidez en la puesta en marcha de las obras.
El regidor visitó la zona afectada acompañado por la concejala de Seguridad Ciudadana y del distrito de Montaña Roja, Beatriz Vázquez, y el representante de la empresa, Joaquín Cañada. Este encuentro se produjo tras una reunión de coordinación en dependencias municipales en la que también participaron el concejal de Obras Públicas, Ángel Lago, y técnicos de ambas entidades.
Objetivo: limpieza y refuerzo de infraestructuras
Las primeras actuaciones tienen como objetivo limpiar y reforzar el primer barranco afectado, además de acometer la reparación de la Avenida Faro Pechiguera, una de las vías dañadas por las lluvias.
Una vez finalizados estos trabajos iniciales, el plan contempla continuar con la intervención en otro tramo de barranco situado más próximo a la montaña, donde también se han detectado necesidades de mejora.
Estas medidas buscan reducir riesgos ante futuros episodios de lluvias intensas y mejorar la seguridad en esta zona residencial y turística del sur de Lanzarote.
Trabajos complementarios de limpieza
De forma paralela, el Ayuntamiento ha activado labores de limpieza en calles, aceras y medianas, que están siendo ejecutadas por personal vinculado a un plan de empleo del Cabildo de Lanzarote.
Estas tareas son fundamentales para restablecer la normalidad en el entorno urbano y garantizar la seguridad tanto de residentes como de visitantes.
Atención a los afectados y seguros
El consistorio ha indicado que continuará informando sobre el avance de las actuaciones y ha recordado a los vecinos afectados la importancia de tramitar los daños ocasionados a través del Consorcio de Compensación de Seguros.
Este organismo público gestiona indemnizaciones en situaciones extraordinarias como fenómenos meteorológicos adversos.
Las obras en Montaña Roja suponen un paso para mejorar la resiliencia del municipio ante este tipo de fenómenos, cada vez más frecuentes en determinadas épocas del año.
- Contraste meteorológico en Canarias: la Aemet avisa de nubosidad con lluvias débiles en el norte y viento intenso en el sur
- «Ni Dios se cree esto»: La presa de Ayagaures, en San Bartolomé de Tirajana, rebosa tras 15 años sin hacerlo
- El dueño del restaurante El Secuestro de Teror: 'Gracias a que me avisó el parrillero, porque yo estaba tranquilo en ese almacén que se cayó
- Ramírez y el rol de Viera en la UD Las Palmas: «Me encantaría que jugara más de lo que juega»
- El Puerto de Las Palmas ordena el desalojo de la Demarcación de Costas de la cuarta planta de su edificio
- Muere el empresario Jaime Llorca, vinculado al Puerto de Las Palmas
- Ávalon conquista el trono drag del Carnaval de Maspalomas
- Así será barrio a barrio la recogida de basuras en Las Palmas de Gran Canaria con el nuevo contrato de limpieza