La patronal turística realizará más de 60 cursos para mejorar la competitividad

La Federación Turística de Lanzarote (FTL) está desarrollando el plan de formación empresarial Lanzarote, la energía de la tierra, que contempla más de 60 acciones formativas dirigidas a empresas y profesionales vinculados al turismo. La finalidad de este nuevo plan es mejorar la competitividad del sector, impulsar la innovación, la sostenibilidad y poner en valor la experiencia del turista en el destino.

La iniciativa, enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística 2021 del Cabildo de Lanzarote, cuenta con financiación de la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria y Turismo, del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Lanzarote, para reforzar la capacitación del tejido empresarial y profesional del sector.

Las acciones se estructuran en tres grandes ámbitos de actuación: sostenibilidad, innovación y experiencia de cliente, áreas clave para la evolución del modelo turístico de Lanzarote. El plan incorpora además un programa formativo estructurado por niveles de competencia -básico, intermedio y avanzado- adaptado a los distintos perfiles profesionales del sector, desde personal base,hasta mandos intermedios y equipos directivos. El plan de formación está abierto también a personas sin experiencia previa en turismo que deseen formarse, adquirir nuevas competencias profesionales e incorporarse a la principal industria de Lanzarote y La Graciosa, favoreciendo la generación de empleo y la cualificación del talento local.

Entre las acciones formativas ya planificadas y en desarrollo destacan cursos especializados en gestión del desperdicio alimentario, y programas de marketing y promoción turística vinculados a la sostenibilidad. En el área de mejora de la experiencia del cliente interno y externo: operaciones básicas o sectoriales, gestión de equipos, desarrollo del talento, competencias lingüísticas: inglés turístico, alemán y francés.

La oferta se completa con formación en competencias digitales, creación de experiencias turísticas apoyadas en la inteligencia artificial y el neuromarketing, prevención del absentismo laboral, así como acciones específicas para reforzar la digitalización de las empresas turísticas, una herramienta clave para optimizar la gestión y mejorar la visibilidad del destino en el entorno online.

El plan también contempla formación dirigida a los servicios públicos con incidencia directa en la experiencia turística. En este ámbito se enmarca el curso de Accesibilidad turística previsto para el mes de mayo.

Además, en colaboración con el Ayuntamiento de Yaiza, se han desarrollado acciones sobre atención al cliente dirigidas al sector del taxi, donde ya se han impartido tres grupos formativos, contribuyendo a elevar la calidad del servicio y la experiencia del visitante desde su llegada al destino.

Por otra parte, también han finalizado cursos específicos de cocina y de ayudante de camarero, reforzando la cualificación profesional en áreas clave de la cadena de valor turística.

La presidenta de la Federación Turística de Lanzarote, Susana Pérez, subraya que «este plan supone una apuesta estratégica para toda la cadena de valor turística, por la capacitación de nuestro tejido empresarial y profesional, así como los servicios públicos, dotándolo de herramientas para afrontar los retos del turismo actual y reforzar la competitividad de Lanzarote como destino comprometido con la sostenibilidad, la innovación y la excelencia en la experiencia del cliente».

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Con este programa, la FTL trabaja con las instituciones públicas para fortalecer las capacidades del sector turístico insular, promoviendo un modelo de desarrollo más sostenible, innovador y preparado para los desafíos futuros.