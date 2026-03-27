Teguise acogerá en junio la V Feria de Agricultura, Ganadería y Pesca para impulsar el sector primario

El Ayuntamiento de Teguise continúa con los preparativos de la V Feria de Agricultura, Ganadería y Pesca, un evento que se ha consolidado como uno de los principales puntos de encuentro del sector primario en Lanzarote.

La cita se celebrará del 4 al 7 de junio en el Centro Agrotecnológico de Teguise y reunirá a empresas, asociaciones agrícolas y ganaderas, así como cofradías de pescadores de la isla. El objetivo es ofrecer un espacio donde los profesionales puedan compartir experiencias, mostrar sus productos y acercar su actividad a la ciudadanía.

Presentación oficial y primeros detalles del programa

La presentación del cartel de esta quinta edición tuvo lugar en la Casa de la Cultura de Teguise, donde también se adelantaron algunos de los contenidos previstos.

Durante cuatro jornadas, el recinto acogerá una programación variada que incluirá exposiciones, stands de productores, degustaciones de productos locales, talleres, charlas y demostraciones. Además, se han diseñado actividades dirigidas a distintos públicos, con propuestas educativas para escolares y otras orientadas a personas mayores.

Este enfoque busca fomentar el conocimiento del sector primario entre la población y promover hábitos de consumo basados en el producto local.

Presentación de la V Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de Teguise / La Provincia

Un evento impulsado por el propio sector

La feria nace de la demanda de los propios profesionales, que reclamaban un espacio estable donde dar visibilidad a su trabajo. En este sentido, el Ayuntamiento de Teguise destaca que esta iniciativa responde a la necesidad de fortalecer la conexión entre productores y consumidores.

La alcaldesa, Olivia Duque, subraya que el evento es una muestra del compromiso municipal con agricultores, ganaderos y pescadores, quienes desempeñan un papel clave en la economía local.

Por su parte, desde el Cabildo de Lanzarote se ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para promocionar el producto de proximidad y reforzar la actividad económica del sector primario.

Visibilidad para el papel de la mujer en el campo y la pesca

Uno de los aspectos destacados de esta edición será el enfoque en la participación de las mujeres en el sector primario. Desde la Federación de Asociaciones del Sector Primario de Teguise se ha puesto en valor la necesidad de reconocer el trabajo de agricultoras, ganaderas y pescadoras.

Esta línea temática se alinea con la declaración de 2026 como Año Internacional de la Agricultura, lo que permitirá visibilizar la contribución femenina en toda la cadena agroalimentaria, desde la producción hasta la comercialización.

Un escaparate para el producto local

La feria se presenta también como una oportunidad para impulsar el consumo de productos locales, un aspecto clave para la sostenibilidad del sector primario en Canarias.

El contacto directo entre productores y consumidores favorece el conocimiento de los procesos de producción y la calidad de los productos de la isla, además de contribuir al desarrollo económico local.

Organización y colaboración institucional

La V Feria de Agricultura, Ganadería y Pesca está organizada por el Ayuntamiento de Teguise en colaboración con la Federación de Asociaciones del Sector Primario de Teguise, y cuenta con el apoyo del Cabildo de Lanzarote y del Gobierno de Canarias.

Con esta quinta edición, la feria se consolida como una cita destacada en el calendario de Lanzarote, reforzando su papel como espacio de encuentro, promoción y aprendizaje.

La continuidad de este evento demuestra el interés creciente por el sector primario y la necesidad de seguir apoyando a quienes desarrollan su actividad en ámbitos como la agricultura, la ganadería o la pesca.