Yaiza cierra un tramo de la Avenida de Papagayo en Playa Blanca por obras de mejora

El Ayuntamiento de Yaiza ha anunciado el cierre temporal al tráfico de un tramo de la Avenida de Papagayo, una de las principales arterias de Playa Blanca, en el municipio lanzaroteño. La medida responde al inicio de un proyecto de rehabilitación integral de esta vía, que busca mejorar la accesibilidad, la seguridad y la eficiencia energética de la zona.

El tramo afectado en esta primera fase se sitúa entre la iglesia de Nuestra Señora del Carmen y el Hotel Princesa Yaiza. Las obras se desarrollarán de forma progresiva por fases hasta alcanzar la rotonda de Ciudad Jardín, en las proximidades de Las Coloradas.

Actuaciones previstas en el proyecto

El proyecto contempla una intervención amplia sobre el espacio urbano. Entre las principales actuaciones destacan la renovación del pavimento, la mejora de las aceras y la incorporación de nuevas infraestructuras.

Además, se prevé la creación de una zona de aparcamiento público con más de 60 plazas, lo que permitirá aliviar la presión sobre el estacionamiento en esta zona turística. También se instalarán luminarias de bajo consumo, en línea con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética.

Estas mejoras buscan adaptar la avenida a las necesidades actuales, tanto de residentes como de visitantes, en un enclave con alta afluencia durante todo el año.

Restricciones al tráfico y acceso limitado

Durante la ejecución de los trabajos, el tráfico quedará restringido en el tramo afectado. No obstante, se permitirá el acceso exclusivo al Centro Comercial Papagayo, garantizando así la actividad comercial en la zona.

Asimismo, se habilitará un espacio específico para peatones con el fin de asegurar su tránsito de forma segura mientras duren las obras.

El corte de circulación se mantendrá activo durante todo el periodo de ejecución de esta primera fase, cuya duración dependerá del avance de los trabajos.

Mapa de cambios de tráfico en Playa Blanca (Yaiza), por obras en la Avenida Papagayo, en el sur de Lanzarote / La Provincia

Desvíos provisionales para vehículos

El Ayuntamiento ha establecido itinerarios alternativos para minimizar las afecciones al tráfico.

Los conductores que se dirijan hacia la zona de Las Coloradas deberán circular por la Avenida de Femés, accediendo desde la rotonda conectada con la LZ-2. Desde ese punto, podrán continuar hacia el centro urbano a través de las calles Janubio y Vial de Enlace.

Por otro lado, quienes necesiten acceder al casco urbano o a la zona de El Faro deberán utilizar también la Avenida de Femés y continuar por la Avenida de Papagayo hasta la intersección con la calle Maciot, desde donde se retoma nuevamente la circulación habitual.

Inversión y planificación por fases

El proyecto cuenta con una inversión total de 2,6 millones de euros y se ejecutará en distintas fases con el objetivo de reducir el impacto en la movilidad y en la actividad económica del entorno.

La actuación se extenderá progresivamente hasta la rotonda de Ciudad Jardín, lo que permitirá renovar una de las principales vías de conexión de Playa Blanca.

Mejora de la calidad urbana

Desde el Ayuntamiento de Yaiza se ha solicitado la colaboración y comprensión de vecinos, comerciantes y visitantes ante las molestias que puedan derivarse de las obras.

El consistorio subraya que estas actuaciones supondrán una mejora significativa en la calidad urbana, favoreciendo un entorno más accesible, seguro y adaptado a las necesidades actuales.