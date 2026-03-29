Jameos del Agua homenajea el 23 de abril el talento deportivo femenino

Las deportistas canarias y profesionales vinculadas al deporte tendrán su gran noche el 23 de abril en el auditorio de Jameos de Agua, en una gala organizada por Charter 100 Canarias y el Gobierno regional para celebrar el talento, la superación y el liderazgo de mujeres que inspiran y abren camino desde el deporte.

En esta edición, informa en un comunicado Charter Canarias 100, la gala se desarrolla en el emblemático y único espacio de los Jameos del Agua, el jueves 23 de abril, a partir de las 19 horas, y se pone el foco en una mirada diferencial, la del reconocimiento a mujeres profesionales en el ámbito de la comunicación, la salud, la educación, la arquitectura, la sostenibilidad y la gestión del ámbito deportivo y que hacen posible el crecimiento y proyección de la mujer en el deporte. La conductora del evento será la periodista especializada en deporte femenino, Paloma del Río.

Emoción, deporte y mujer se unen en una velada única que culminará con una actuación especial de la marca artística LÓperArs. Se trata de una cita para emocionarse, inspirarse y celebrar la excelencia femenina en el deporte. El galardón a la Mejor Divulgadora Deportiva recae en Fátima Febles de León, mientras que el Premio a la Excelencia Arquitectónica en Espacios Deportivos lo recibe Flora Pescador Monagas. El premio de Mujer referente en innovación aplicada al Deporte lo obtiene Marlene Merle y el galardón al Mejor Profesional de la Salud y Deporte lo reciben Marta y Laura Capdevilla Riverola.

Por islas, los galardones al Mejor Deportista 2025 son para Daniela Rodríguez Perera , por Gran Canaria; Alexandra Rinder, en la modalidad de bodyboard, en Tenerife; Sol Borelli Luzarreta (surf), por Lanzarote; Brenda Roger (balonmano), por Fuerteventura; Gabriela Rodríguez Santaella, por La Palma; Julia Samsó Sánchez, por El Hierro; Miguelina Padrón Herrera (powerlifting), por La Gomera y Tayri de León Quintero (regatista), por La Graciosa.

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Además, el Premio a la Igualdad en el Deporte es para la Asociación Mujeres Deportistas Canarias; el Premio a la Trayectoria Deportiva inspiradora lo obtiene María Cantero Izquierdo (vela); Premio referente en el ámbito de la Sostenibilidad y el Deporte, a Wendy Cruz Vega, mientras que el Premio a la Mujer destacada por su Liderazgo Deportivo recae en Ingrid Roger Soler. Capitana Zonzamas Plus Car Lanzarote (Lanzarote) y el Premio a la Entidad impulsora del Deporte Femenino al UD Tenerife Femenino. El Premio a la Gestora del Deporte lo recibe Carmen Sosa Castro; el de Mejor Líder en Arbitraje Deportivo se entrega a Ariadna Chueca Moreno (baloncesto); Mejor referente en Formación Deportiva para Cecilia Dorado García y el de Mujer referente en Inclusión Deportiva para Berta Santana Godoy. Club de Hockey adaptado Adassa (Lanzarote).