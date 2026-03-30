Salitre y sal para ‘sazonar’ identidad

Este espacio, que cuenta con el respaldo de la Concejalía de Cultura, que dirige Abigail González, alberga un extenso patrimonio artístico, etnográfico e inmaterial vinculado a una de las tradiciones más singulares del municipio. En este contexto, 40 docentes del colegio de educación infantil y primaria (CEIP) Argana Alta participaron en una jornada formativa en la Casa Museo, donde adquirieron conocimientos clave para comprender la única manifestación de cultura originaria de Arrecife.

Esta sesión se suma al éxito de la primera convocatoria con docentes del CEIP Playa Blanca, en la que también se abordó la tradición de Los Buches y de la Parranda Marinera de Lanzarote, dos expresiones culturales que tienen una destacada presencia en las jornadas formativas de los centros educativos de la Isla, especialmente con motivo del Carnaval y el Día de Canarias.

Desde la Asociación Cultural Parranda Marinera de Buches han trasladado su agradecimiento a la Concejalía de Cultura, destacando además el potencial de los barrios de Argana Alta y Argana Baja como futuro distrito cultural de referencia para la ciudad.

En este sentido, señalan que la Casa Museo de Los Buches, como centro cultural privado especializado en la cultura folclórica y patrimonial de Arrecife, junto al Centro Sociocultural de Argana Baja y al itinerario de murales en desarrollo en el barrio, configuran una oportunidad singular para el desarrollo cultural del municipio. Abigail González destaca que «desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Arrecife seguimos apostando por proyectos que ponen en valor nuestra cultura, nuestras raíces y nuestro patrimonio inmaterial, acercándolos especialmente a la comunidad educativa».

Así, la responsable de Cultura del Ayuntamiento de Arrecifel ha subrayado que «Ensayos de Salitre y Sal es un ejemplo de cómo la colaboración entre instituciones y asociaciones permite mantener vivas nuestras tradiciones y proyectarlas hacia el futuro»

Por su parte, el presidente de la Parranda Marinera de Buches, Juan Antonio Machado Santana, subraya que «este tipo de proyectos fomentan la cultura local, el sentido de apertura y de pertenencia a la ciudad, y posicionan a Arrecife como un lugar donde el folclore y la cultura tradicional no solo se representan, sino que permanecen vivos de forma intergeneracional».

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Tanto la responsable capitalina de Cultura como Los Buches animan a colectivos y asociaciones a solicitar su participación en las próximas jornadas de Ensayos de salitre y sal, disponibles también bajo demanda, así como a seguir sus redes sociales para conocer las próximas convocatorias abiertas a la ciudadanía en general.