El antiguo Cine de la Villa de Teguise sale a la venta por 1,6 millones de euros

El antiguo Cine de la Villa de Teguise, uno de los espacios culturales antiguos más reconocidos de Lanzarote, ha sido puesto a la venta por 1,58 millones de euros. El inmueble aparece anunciado en el portal inmobiliario Idealista como una propiedad singular ubicada en pleno casco histórico del municipio.

Con una superficie superior a los 500 metros cuadrados, este edificio destaca tanto por su tamaño como por su valor patrimonial. Durante décadas, fue un punto de referencia para la vida social y cultural de la localidad, especialmente en una época en la que el cine era una de las principales formas de ocio colectivo.

Un referente cultural desde los años 60

El cine, recuerda Idealista, abrió sus puertas en la década de 1960, en un momento en el que Teguise concentraba buena parte de la actividad cultural de la isla. En sus instalaciones se proyectaban películas y se celebraban distintos actos sociales, convirtiéndose en un lugar habitual de encuentro para varias generaciones de vecinos.

Durante años, sus butacas acogieron a residentes que encontraban en este espacio no solo entretenimiento, sino también un punto de convivencia. Este tipo de infraestructuras formaban parte esencial del tejido social antes de la expansión de nuevas formas de consumo audiovisual.

De sala de cine a tienda de antigüedades

Con el paso del tiempo y el declive de las salas de cine tradicionales, el edificio dejó de funcionar como sala de proyecciones. Posteriormente, fue reconvertido en la tienda de muebles y antigüedades Emporium, manteniendo en parte la estructura original del inmueble.

A pesar de esta reconversión, el edificio conserva elementos que recuerdan su pasado, especialmente la amplitud de la antigua sala principal, que sigue siendo uno de sus principales atractivos.

Características del inmueble

El anuncio inmobiliario de Idealista, destaca que la propiedad dispone de cuatro habitaciones y dos baños, además de amplios espacios interiores que permiten múltiples posibilidades de uso. Uno de los elementos más llamativos es su terraza en la azotea, desde la que se pueden contemplar vistas del entorno urbano y del característico paisaje volcánico de Lanzarote.

La configuración del edificio lo convierte en un espacio versátil, apto tanto para uso residencial como para proyectos comerciales o incluso iniciativas culturales. Esta flexibilidad es uno de los aspectos que podrían atraer a potenciales compradores interesados en desarrollar nuevas actividades en el inmueble.