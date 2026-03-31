Binter estrena conexión aérea directa entre Lanzarote y Santander y refuerza su estrategia de conectividad nacional

La isla de Lanzarote ha dado un nuevo paso en su estrategia de conectividad aérea con la inauguración de una ruta directa con Santander, una conexión que busca reforzar los vínculos entre Canarias y el norte peninsular. El nuevo enlace, operado por Binter, comenzó a funcionar este martes desde el aeropuerto Aeropuerto César Manrique-Lanzarote.

El acto institucional celebrado en la Terminal 1 reunió a representantes políticos, empresariales y del sector turístico, en un evento que simboliza el impulso a la movilidad entre ambos territorios.

Frecuencias y operativa de la nueva ruta

La nueva conexión contará con dos frecuencias semanales directas, los martes y sábados, entre Lanzarote y Santander. Además, la red de vuelos de la aerolínea permite una conexión diaria entre Canarias y Cantabria, combinando rutas a través de otras islas.

En concreto, la operativa se estructura de la siguiente manera:

Lunes y miércoles: conexiones vía Tenerife

conexiones vía Tenerife Martes y sábados: vuelos directos Lanzarote-Santander

vuelos directos Lanzarote-Santander Jueves, viernes y domingos: conexiones vía Gran Canaria

Esta programación amplía las opciones de desplazamiento y mejora la accesibilidad entre ambos destinos.

Un impulso a la conectividad y al turismo

Desde el Cabildo de Lanzarote se ha destacado la importancia estratégica de esta nueva ruta. Su presidente, Oswaldo Betancort, subrayó que esta conexión no solo supone una mejora en el transporte, sino también una oportunidad para diversificar mercados turísticos y fortalecer relaciones con destinos que comparten un modelo de desarrollo sostenible.

En la misma línea, desde SPEL-Turismo Lanzarote se insiste en que la conectividad aérea es clave para mejorar la competitividad del destino. La nueva ruta facilitará la llegada de visitantes del mercado nacional, especialmente de Cantabria, con un perfil alineado con la oferta turística de la isla.

Primera ruta nacional con una isla no capitalina

Uno de los aspectos más destacados de esta conexión es que se trata de la primera ruta nacional de Binter con una isla no capitalina, lo que supone un hito para la compañía aérea.

Además, esta nueva operativa incrementa en más de un 40% la capacidad de asientos entre Canarias y Santander respecto a la temporada de verano de 2025, según datos del sector.

La iniciativa refuerza la presencia de la aerolínea en el mercado nacional y amplía su red de destinos más allá de las rutas tradicionales.

Promoción turística vinculada al lanzamiento

Coincidiendo con la puesta en marcha de la ruta, se ha desarrollado una acción promocional en Lanzarote con la visita de un grupo de periodistas procedentes de Cantabria. Este viaje, organizado por SPEL-Turismo Lanzarote en colaboración con Binter, ha permitido mostrar de primera mano la oferta turística de la isla.

Durante varios días, profesionales de medios de comunicación han recorrido diferentes enclaves del destino, con el objetivo de dar visibilidad a Lanzarote en el mercado cántabro y reforzar su posicionamiento como destino turístico.

Próximas acciones en Cantabria

La estrategia de promoción no termina con esta acción inicial. Está previsto que los días 6 y 7 de abril una delegación institucional y empresarial de Lanzarote se desplace a Cantabria para continuar fortaleciendo la relación entre ambos territorios.

La agenda incluye reuniones con representantes del Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander y la Cámara de Comercio de Cantabria, así como encuentros con agentes vinculados al turismo, la gastronomía, el sector náutico y el golf.

El objetivo es generar nuevas oportunidades de colaboración y consolidar la ruta aérea recién inaugurada.

Conectividad como eje estratégico

La apertura de esta ruta responde a una estrategia más amplia centrada en mejorar la conectividad de Lanzarote con mercados clave. En un contexto donde la movilidad es fundamental para el desarrollo turístico, contar con nuevas conexiones aéreas permite atraer visitantes, dinamizar la economía y reducir la dependencia de mercados tradicionales.

Asimismo, este tipo de iniciativas favorece el intercambio económico, cultural y social entre territorios, contribuyendo a un desarrollo más equilibrado.

Un paso más hacia un turismo diversificado

Con la incorporación de la ruta Lanzarote-Santander, la isla continúa avanzando en su objetivo de consolidarse como un destino competitivo dentro del mercado nacional. La apuesta por nuevas conexiones, especialmente con regiones del norte de España, busca atraer a un visitante interesado en experiencias vinculadas a la naturaleza, la sostenibilidad y la identidad local.

En definitiva, esta nueva conexión aérea supone un paso más en la hoja de ruta de Lanzarote para fortalecer su posicionamiento turístico, mejorar su accesibilidad y abrir nuevas vías de crecimiento en el ámbito nacional.