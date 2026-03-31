Holi Lanzarote 2026: música, cultura india y festival de colores en Puerto del Carmen

La localidad turística de Puerto del Carmen, en el municipio de Tías, se prepara para acoger una nueva edición de Holi Lanzarote, un evento que combina música, cultura y ocio en torno a una de las celebraciones más conocidas de la India. La cita tendrá lugar el próximo domingo 5 de abril, entre las 12:00 y las 20:00 horas, en la Plaza de las Naciones, con entrada libre.

Organizado por la comunidad hindú de Lanzarote junto al Ayuntamiento de Tías, el festival busca acercar al público local y visitante una tradición cultural con gran significado simbólico.

El significado del festival Holi

El Holi es una festividad originaria de la India que celebra la llegada de la primavera y simboliza el triunfo del bien sobre el mal. Conocido como el Festival de los Colores, se caracteriza por el lanzamiento de polvos de colores y agua entre los participantes, en un ambiente festivo que promueve valores como la igualdad, la alegría y la renovación.

Este tipo de celebraciones se han extendido a distintos países, adaptándose a contextos culturales diversos y convirtiéndose en eventos participativos abiertos a toda la ciudadanía.

Festival Holi Lanzarote 2026 / La Provincia

Música, baile y gastronomía en una jornada festiva

El programa de Holi Lanzarote 2026 incluye diversas actividades pensadas para todos los públicos. Entre ellas destacan las actuaciones del DJ Desi Jockeys (Manchester), así como espectáculos de baile inspirados en el cine Bollywood.

Además, los asistentes podrán disfrutar de gastronomía india y participar en momentos destacados como la tradicional explosión de colores o la fiesta de la espuma, que forman parte del atractivo principal del evento.

Festival Holi Lanzarote 2025 en Puerto del Carmen. / A. T.

Una apuesta por la diversidad cultural

La celebración de Holi en Lanzarote refleja la creciente diversidad cultural de la isla y el interés por fomentar espacios de convivencia y encuentro. Eventos como este contribuyen a enriquecer la oferta cultural y a promover el conocimiento de tradiciones internacionales.

Con esta propuesta, Puerto del Carmen se convierte, un año más, en escenario de una jornada festiva que une música, tradición y participación ciudadana en torno a una celebración colorida y simbólica.