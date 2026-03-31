La Isla tiene casi 5.000 autónomas, tres puntos más que la media canaria

La Confederación Empresarial de Lanzarote (CEL) destaca el crecimiento del empleo femenino en la Isla, que supera el ritmo del conjunto del Archipiélago, y subraya el importante papel que ha desempeñado el acompañamiento de la CEL en el impulso del trabajo por cuenta propia, a través de proyectos estratégicos de asesoramiento y formación.

El informe elaborado por la CEL dentro del proyecto Empleabilidad Lanzarote 2025/2026, indica que en febrero de 2026 había 4.925 mujeres cotizando por cuenta propia, lo que representa el 16% del empleo femenino en Lanzarote, más de tres puntos por encima de la media de Canarias.

Para la presidenta de la CEL, Beatriz Salazar «este dato sitúa a la Isla como referente en emprendeduría femenina dentro del Archipiélago».

El informe revela que el sector servicios concentra la mayoría del trabajo por cuenta propia femenino, con un 93,6 por ciento de presencia, frente al 91,6 por ciento en el conjunto de Canarias. Entre las actividades donde las mujeres autónomas destacan se encuentran: sanidad y educación (59%), industria textil, confección y calzado (60%), investigación y desarrollo (67%), servicios sociales (90%) y suministro de agua y gestión de residuos (100%).

Otros ámbitos donde las mujeres destacan son sanidad, educación, industria textil, calzado e investigación

No obstante, la mayor parte del empleo femenino por cuenta propia se concentra en comercio (21%), hostelería (16%) y otros servicios (12%), sumando entre las tres la mitad de todas las afiliaciones al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en la isla de Lanzarote. Beatriz Salazar subraya que «aunque los datos son positivos, debemos continuar apoyando a las emprendedoras a través de herramientas muy eficaces como la formación, el asesoramiento y el acceso a financiación, garantizando que su actividad genere empleo estable y sostenible».

Apoyo de la CEL

Gracias a iniciativas como Empleabilidad Lanzarote 2025/2026 y el Servicio de Asesoramiento Empresarial (SAE), la CEL ofrece acompañamiento tanto presencial como digital, consolidando oportunidades reales de empleo, crecimiento económico sostenible y bienestar social en la Isla.

«Lanzarote cuenta con un tejido empresarial sólido y dinámico, y es fundamental que el crecimiento económico llegue a todos los sectores, consolidando empleo de calidad y fomentando el talento local», destaca Salazar.

Por último, la presidenta incide en que la Confederación Empresarial de Lanzarote sigue siendo un aliado muy importante para pymes, emprendedores y autónomos que deseen poner en marcha su negocio en Lanzarote, «por lo que pueden contar con nosotros para asesorarlos y apoyar su puesta en marcha y crecimiento con todas las herramientas que disponemos para ello».