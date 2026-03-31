Juan José Millás, Máximo Huerta y Elísabet Benavent, entre los escritores de la IV Fiera del Libro de Lanzarote

La capital lanzaroteña volverá a convertirse en punto de encuentro para los amantes de la literatura con la celebración de la cuarta edición de la Fiera del Libro de Lanzarote. El evento tendrá lugar entre el 7 y el 10 de mayo en distintos espacios de Arrecife, consolidándose como una de las citas culturales más relevantes del calendario insular.

La programación reunirá a autores de reconocido prestigio junto a propuestas dirigidas a todos los públicos. La organización ha destacado que el acceso a las actividades será libre y gratuito, lo que refuerza su vocación de acercar la lectura a la ciudadanía.

Un cartel con nombres destacados de la literatura actual

Entre los principales atractivos de esta edición figura la presencia de escritores de referencia en el panorama nacional. Encabezan el cartel el periodista y novelista Juan José Millás, el escritor y exministro Máximo Huerta, así como la autora superventas Elísabet Benavent.

A ellos se suman otras voces relevantes como Marta Jiménez y el artista multidisciplinar Abraham Boba, conocido también por su trayectoria en el ámbito musical.

Este conjunto de autores permitirá ofrecer una programación variada que abarca distintos géneros y estilos literarios, desde la narrativa contemporánea hasta propuestas más vinculadas al ámbito cultural y artístico.

Espacios culturales repartidos por la ciudad

Las actividades se desarrollarán en varios enclaves emblemáticos de la capital, lo que permitirá dinamizar diferentes zonas urbanas. Entre los espacios previstos se encuentran el parque Ramírez Cerdá, la biblioteca de la UNED, la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz y el CIC El Almacén.

Además de las presentaciones de libros, la Fiera incluirá actividades paralelas como talleres infantiles, espectáculos escénicos, música en directo e ilustración, junto a la presencia de librerías, editoriales e instituciones culturales que ofrecerán sus publicaciones al público.

Un homenaje a la literatura local

Cada edición de la Fiera del Libro rinde homenaje a una figura destacada de la literatura insular. En esta ocasión, el evento estará dedicado al escritor lanzaroteño Félix Hormiga, reconociendo su aportación a la cultura local.

Este tipo de iniciativas contribuyen a visibilizar la producción literaria del archipiélago y a reforzar el vínculo entre los autores y la ciudadanía.

Una cita consolidada en el calendario cultural

Desde el Cabildo de Lanzarote se destaca que alcanzar la cuarta edición confirma la consolidación de esta propuesta. El consejero de Cultura, Jesús Machín, subrayó que el evento combina la presencia de autores reconocidos con la promoción de la literatura canaria, generando un espacio de encuentro entre lectores, escritores y profesionales del sector.

En esta línea, se insiste en el papel de Arrecife como referente cultural dentro del archipiélago. La celebración de eventos de este tipo contribuye a proyectar la actividad cultural de la isla más allá de sus fronteras.

Impulso institucional y participación del sector cultural

La organización del evento cuenta con la implicación de diversas instituciones y entidades, entre ellas el Ayuntamiento de Arrecife y el Servicio de Publicaciones del Cabildo. Este último desempeña un papel relevante en la difusión del conocimiento y la identidad de la isla, apoyando tanto a autores consolidados como a nuevas voces.

Por su parte, la asociación Isla Literaria, que agrupa a librerías y editoriales locales, participa activamente en la programación. Desde esta entidad se ha trabajado especialmente en diseñar actividades orientadas al ámbito educativo.

Fomento de la lectura entre jóvenes y docentes

Uno de los objetivos de esta edición es reforzar el vínculo entre la literatura y la comunidad educativa. Para ello, se han programado sesiones específicas dirigidas a estudiantes de distintos niveles, desde primaria hasta educación superior.

Estas actividades, que cuentan con la colaboración de la UNED, buscan acercar la lectura a las nuevas generaciones y fomentar el pensamiento crítico. La organización considera clave implicar a docentes y alumnado para garantizar el relevo generacional en los hábitos lectores.

Cultura accesible y participación ciudadana

Otro de los pilares de la Fiera del Libro de Lanzarote es su carácter abierto. El acceso gratuito a todas las actividades facilita la participación de un público amplio y diverso, desde lectores habituales hasta personas que se acercan por primera vez a este tipo de eventos.

La concejalía de Cultura de Arrecife ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para construir una ciudad más dinámica y participativa, donde la cultura se entienda como una herramienta de desarrollo social.

Una oportunidad para el sector del libro en la isla

Más allá de su dimensión cultural, la Fiera del Libro también supone un impulso para el sector editorial y librero de Lanzarote. La presencia de puestos de venta de libros y la organización de encuentros con autores favorecen la visibilidad de las publicaciones y el contacto directo con los lectores.

En un contexto de transformación del mercado del libro, este tipo de eventos presenciales siguen siendo clave para mantener el interés por la lectura y apoyar a los profesionales del sector.