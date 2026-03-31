El puerto de Playa Blanca, en el sur de Lanzarote, se prepara para recibir cruceros boutique a partir de noviembre con un año de retraso

El puerto de Playa Blanca, en el municipio de Yaiza, en el sur de Lanzarote, comenzará a recibir cruceros boutique a partir del próximo mes de noviembre, una vez finalizados los requisitos técnicos y administrativos necesarios para esta operativa. Así lo ha confirmado el Cabildo de Lanzarote tras obtener la infraestructura el visto bueno de la autoridad marítima. El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, informó en junio del pasado año en el Parlamento regional sobre los avances para convertir el puerto de Playa Blanca en una escala estratégica para cruceros y megayates dentro de la red autonómica gestionada por el ente autonómico Puertos Canarios y que las instalaciones empezarían a recibir cruceros en 2025.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, ha valorado positivamente este avance, que permitirá la llegada del primer buque —de 207 metros de eslora— en el último trimestre del año. Esta incorporación supone un paso más en la evolución de una instalación portuaria que, tras su remodelación, amplía sus funciones más allá del tráfico regular de pasajeros.

Una infraestructura estratégica para diversificar el turismo

Desde la corporación insular se destaca que esta iniciativa responde a una estrategia orientada a diversificar la oferta turística de Lanzarote. La llegada de cruceros boutique apunta a un perfil de visitante diferente, generalmente vinculado a experiencias más personalizadas y a un mayor nivel de gasto en destino.

El puerto no solo se limitará a este tipo de embarcaciones. También está preparado para recibir megayates y barcos de recreo de gran tamaño, lo que refuerza su posicionamiento dentro del sistema portuario autonómico.

Este desarrollo se enmarca en la planificación impulsada por el Gobierno de Canarias y entidades vinculadas a la promoción del destino, como Turismo Lanzarote, que han trabajado de forma coordinada para culminar una actuación largamente demandada.

Un puerto con alta actividad que amplía su capacidad

En la actualidad, el puerto de Playa Blanca registra cerca de 800.000 pasajeros anuales en tráfico regular, lo que lo sitúa como una de las infraestructuras más relevantes de la isla. Esta cifra responde principalmente a las conexiones marítimas entre islas, consolidando su papel como nodo clave en la movilidad del archipiélago.

Con la incorporación del tráfico de cruceros boutique, el enclave suma una nueva línea de actividad que refuerza su importancia dentro del sistema portuario insular. Esta ampliación no solo incrementa su capacidad operativa, sino que también abre nuevas oportunidades económicas vinculadas al turismo náutico.

Impacto económico y proyección del destino

La entrada en funcionamiento de esta nueva operativa tiene el potencial de generar actividad económica adicional, especialmente en sectores como la restauración, el comercio local y los servicios turísticos. Aunque el volumen de pasajeros de los cruceros boutique suele ser menor que el de los grandes buques, su impacto económico puede ser significativo debido a su perfil de consumo.

Además, esta iniciativa contribuye a mejorar la proyección internacional de Lanzarote como destino diferenciado, alineado con tendencias que priorizan la sostenibilidad, la exclusividad y la descongestión de los espacios turísticos.

Un proyecto fruto de la planificación institucional

El inicio de la actividad de cruceros en Playa Blanca llega tras años de planificación y tras la finalización de la remodelación del puerto. Según ha señalado el Cabildo, este paso es el resultado de la colaboración entre distintas administraciones públicas y organismos implicados en el desarrollo del sector turístico y portuario.

Con esta nueva etapa, el puerto de Playa Blanca se consolida como un enclave estratégico que combina transporte regular, turismo marítimo y actividad náutica, adaptándose a las nuevas demandas del mercado y reforzando su papel en la economía de Lanzarote.