La cantante Rosana presenta el 9 de abril en Arrecife su docuserie 'Mejor vivir sin miedo': se amplía la cantidad de entradas a la venta

La ciudad de Arrecife será el escenario del estreno de la docuserie de la cantante lanzaroteña Rosana Arbelo, Mejor vivir sin miedo, el proyecto audiovisual que aborda su trayectoria personal y artística desde una perspectiva íntima. La presentación tendrá lugar el próximo 9 de abril a las 20:00 horas en el Cine Atlántida, con apertura de puertas una hora antes.

El evento supone un adelanto exclusivo, ya que la serie se estrenará posteriormente a nivel global en la plataforma Amazon Prime Video. De esta forma, la ciudadanía de Lanzarote podrá ver el contenido antes que el resto del público internacional.

Desde el Ayuntamiento se ha destacado el valor simbólico de esta decisión. La concejala de Cultura, Abigail González Guillén, subrayó la importancia de que el estreno tenga lugar en la isla, permitiendo que la población local acceda en primicia a una obra profundamente vinculada al territorio.

Un proyecto con fines solidarios

El estreno no solo tiene un componente cultural, sino también social. Según ha informado la organización, toda la recaudación obtenida por la venta de entradas será destinada íntegramente a una ONG de Arrecife. Con un precio de 5 euros, la recaudación se destinará íntegramente a LanzaroTEA, entidad que trabaja en la atención, apoyo e inclusión de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y sus familias.

Las entradas podrán adquirirse en las taquillas de los Multicines Atlántida y Multicines Deiland, espacios que colaboran en la difusión de este proyecto. Esta vertiente solidaria se enmarca dentro del enfoque global de la iniciativa, que combina cultura, compromiso social y participación ciudadana.

Más entradas a la venta

Tras la gran acogida por parte del público y el rápido ritmo de venta, la organización ha decidido ampliar el número de entradas disponibles para la proyección.

El evento contará con la asistencia de todos los centros educativos y colectivos que han participado en el desarrollo del documental, lo que convertirá la cita en un encuentro especialmente emotivo y significativo.

La nueva remesa de entradas ya se encuentra disponible a través de este enlace. Las entradas están disponibles online y en la taquilla de Multicines Atlántida, hasta completar aforo.

Mejor vivir sin miedo es un proyecto audiovisual profundamente emocional que recorre la trayectoria vital y artística de Rosana, mostrando su evolución como creadora y su estrecho vínculo con Lanzarote. La docuserie convierte además a Arrecife en uno de sus escenarios principales, proyectando la identidad de la ciudad a nivel internacional

Una docuserie centrada en los valores y el origen

La producción, titulada Mejor vivir sin miedo, está compuesta por tres capítulos y se presenta como el trabajo más personal de la artista hasta la fecha. En ella, Rosana propone un recorrido por su historia vital, sus raíces y su manera de entender la música y la vida.

El proyecto fue presentado por primera vez en septiembre del pasado año en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz, donde la cantante explicó que la serie busca inspirar más que impresionar, poniendo el foco en los valores, los principios y el vínculo con su tierra. La artista ha insistido en que el verdadero motor de su carrera ha sido siempre el público, más allá de las cifras de ventas.

Un recorrido por 30 años de trayectoria musical

El lanzamiento de esta docuserie coincide con una fecha significativa en la carrera de Rosana: el 30 aniversario de su álbum Lunas Rotas, un trabajo que marcó un antes y un después en la música en español.

Publicado en la década de los noventa, este disco incluyó algunos de sus temas más conocidos, como El talismán, A fuego lento o Si tú no estás. Estas canciones consolidaron a la artista como una de las voces más reconocidas del panorama musical tanto en España como en América Latina.

En este contexto, la docuserie se plantea como una oportunidad para conocer a la persona detrás de las canciones, explorando aspectos menos visibles de su trayectoria y su evolución artística.

Arrecife como escenario y protagonista

Uno de los elementos más destacados del proyecto es el papel de Lanzarote y, en particular, de Arrecife. La ciudad no solo acoge el estreno, sino que también forma parte esencial del relato audiovisual.

Rosana ha querido reflejar en esta obra la importancia de sus orígenes, destacando el papel que han tenido su entorno y su comunidad en su desarrollo personal y profesional. La artista ha señalado que recordar de dónde se viene es fundamental para entender el camino recorrido.

Un proyecto más amplio: OMOW

La docuserie se integra dentro de un proyecto creativo más amplio denominado OMOW (Otro Mundo, Our World). Esta iniciativa combina música, contenidos audiovisuales y un marcado compromiso social, con el objetivo de generar un impacto que vaya más allá del ámbito artístico.

A través de esta propuesta, la artista busca abrir nuevas vías de conexión con el público, incorporando diferentes formatos y lenguajes para transmitir su mensaje.