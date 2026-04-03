El ‘profundo silencio’ de Aguilar

La muestra, organizada por el Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote, en colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Arrecife, ofrece un recorrido por distintas etapas del creador lanzaroteño, combinando piezas de series conocidas con trabajos recientes.

El consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote, Jesús Machín Tavío, destaca que «esta exposición permite acercarse a la trayectoria de uno de los creadores más relevantes del arte contemporáneo en Canarias, con una obra que ha sabido construir un lenguaje propio en torno al paisaje». En este sentido, el consejero Machín Tavío subraya que «el trabajo de Ildefonso Aguilar se coloca en un contexto de reconocimiento nacional e internacional, consolidándose como referencia dentro de la creación artística vinculada al territorio».

Por su parte, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Arrecife, Abigail González, señala que esta exposición «refuerza el papel de la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz como un espacio central dentro de la vida cultural de Lanzarote». En este sentido, apunta que Arrecife continúa trabajando para acercar propuestas de calidad a la ciudadanía, consolidando el centro como un punto de encuentro para el público amante del arte».

La muestra recoge las distintas etapas del creador, vinculadas al territorio

Bajo el título La profundidad del silencio, la muestra propone una mirada al paisaje volcánico desde una perspectiva personal y sostenida en el tiempo. A través de la pintura, la fotografía y el lenguaje audiovisual, Aguilar construye una lectura del territorio en la que la materia -la piedra, la arena o la lava- adquiere un significado que va más allá de lo geológico.

El proyecto se sitúa en una línea de trabajo desarrollada por el artista desde los años setenta, centrada en el paisaje como experiencia sensorial. Más que representar un lugar reconocible, la obra plantea una forma de percibirlo, invitando a una observación pausada y a una relación más profunda con el entorno. En palabras del comisario, Adonay Bermúdez, la obra de Aguilar se articula a partir de una relación directa con la materia, donde la textura y el tiempo se convierten en elementos fundamentales de un lenguaje visual que apela a la atención y al silencio.

El artista lanzaroteño señala que su trabajo responde a una forma de entender el paisaje «como un territorio que se siente antes de ser comprendido», destacando Ildefonso Aguilar la necesidad de observar estos espacios desde una disposición más lenta y consciente.

La exposición podrá visitarse hasta el 1 de agosto, de lunes a viernes en horario de 10.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados de 10.00 a 14.00 horas, permaneciendo cerrada domingos y festivos. La entrada es libre y gratuita. De forma complementaria, se desarrollará un programa de visitas guiadas a cargo de David Machado, dirigidas tanto al público general como a centros educativos. Estas tendrán lugar los días: sábado 11 de abril, 12.00 horas; martes 21 de abril, 18.00 horas; sábado 9 de mayo, 12.00 horas; martes 19 de mayo, 18.00 horas; martes 2 de junio, 18.00 horas; sábado 20 de junio, 12.00 horas; sábado 11 de julio, 12.00 horas; martes 21 de julio, 18.00 h y 1 de agosto, 12.00 horas.

Asimismo, se han programado varias actividades complementarias en el CIC El Almacén, entre ellas proyecciones y encuentros en torno a la obra del artista y su proceso creativo.

La exposición se podrá visitar hasta el 1 de agosto y habrá visitas guiadas sábados y martes

Ildefonso Aguilar (Salamanca, 1945) reside en Lanzarote desde su infancia y es una de las figuras clave del arte contemporáneo en Canarias. Su trayectoria abarca la pintura, la fotografía, el sonido y la creación audiovisual, siempre vinculada al paisaje volcánico como eje central de su trabajo.

A lo largo de su carrera ha desarrollado proyectos artísticos y culturales de gran relevancia en la isla, además de participar en exposiciones individuales e intervenciones en distintos países. Es fundador y director del Festival de Música Visual de Lanzarote y ha recibido reconocimientos como la Medalla de Oro del Gobierno de Canarias.

Adonay Bermúdez

Por su parte Adonay Bermúdez (Lanzarote, 1985) es comisario independiente y gestor cultural. Ha desarrollado proyectos en centros de arte contemporáneo y museos de España, Europa y América, y ha estado vinculado a iniciativas culturales y exposiciones en distintas instituciones.

Más información sobre la programación cultural del Cabildo de Lanzarote en www.culturalanzarote.com. En esta web las personas interesadas podrán informarse y comprar las entradas.