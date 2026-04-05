El Triatlón IES Yaiza arranca el 10 de abril con la vitola de su Viera y Clavijo

El Triatlón IES Yaiza se pondrá en marcha el 10 de abril con el aliciente en esta XXVII Edición de la consecución reciente de la Distinción Viera y Clavijo, que concede la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias y que premia la trayectoria del IES Yaiza por su contribución en la promoción del deporte, los hábitos saludables y el trabajo individual y colectivo como referencia para conseguir no solo la formación académica sino también la formación integral del alumnado.

Como en las ediciones anteriores, en el evento participará el alumnado de la totalidad de los institutos de Secundaria de Lanzarote, tanto públicos como privados o concertados, el Centro Integrado de Formación Profesional Zonzamas y la Escuela de Arte Pancho Lasso, completándose la inscripción con un nutrido grupo de estudiantes procedentes de otras islas, como el tinerfeño IES Ichasagua, de Los Cristianos, y el majorero IES La Oliva.

La propuesta gráfica de Jillian Diamante, alumna de 3ºC ESO del IES Yaiza, fue la ganadora de entre casi una cuarentena de participantes del cartel conmemorativo de esta XXVII edición, en el que la autora ha querido plasmar el incremento en la exigencia del esfuerzo que demandan los distintos segmentos de la prueba, recompensados por la satisfacción personal y colectiva que se obtiene..

La presentación de la presente edición se llevó a cabo en las instalaciones del propio centro educativo, y en la misma participaron numerosas autoridades que asistieron al acto, en representación de las diferentes instituciones que, junto al IES Yaiza, son las responsables de organizar esta compleja prueba deportiva, como Óscar Noda, alcalde de Yaiza, a quien la organización agradece su insistencia en la presentación de la candidatura del IES Yaiza para las Distinciones Viera y Clavijo, hecho al que el alcalde resta importancia.

Además, el alcalde no solo reconoce la importancia de esta prueba para su municipio sino que también, como antiguo alumno y participante, es consciente lo que supone para la comunidad educativa de este centro. «Sé perfectamente, como alumno que lo fui, que este evento supone un día muy especial, en el que se generan vínculos especiales con alumnos de otros centros, además de fomentar el deporte entre los jóvenes», añadió Óscar Noda. Si la participación del Ayuntamiento de Yaiza es de gran importancia, la del Cabildo de Lanzarote no lo es menos. Juan Monzón, consejero de Actividad Física y Deportes, asistió a este presentación como representante de la institución insular y destacó la grandeza de esta competición deportiva, «que se haya convertido en un referente en toda Canarias supone todo un orgullo para Lanzarote, sobre todo porque para su celebración no solo se necesita de la colaboración de muchas personas sino también de la contribución de muchas instituciones insulares, por tanto, para el Cabildo, la competición es importante, pero lo verdaderamente significativo es la práctica deportiva de nuestros jóvenes no solo en el IES Yaiza, sino en el resto de alumnado de otros institutos».

Otra de las personalidades participantes en esta presentación fue Ángel Lago, Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Yaiza, que destacó los índices de popularidad que ha adquirido este Triatlón no sólo en Canarias, «sino que se habla de él tanto en la Península como internacionalmente, por tanto hay que agradecer el denodado esfuerzo y trabajo que se realiza, tanto el día del evento como en los días o meses previos».

La carrera no es solo un evento deportivo, sino que genera vínculos especiales entre el alumnado de los centros

Para Lago, esta popularidad adquirida ya por la prueba «obliga al Ayuntamiento a seguir trabajando en esta línea, así como también a potenciar aún más este Triatlón, dada la gran importancia que tiene el turismo y el deporte en nuestro municipio, al que debemos sumar también la educación de nuestros jóvenes».