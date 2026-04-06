Arrecife espera la prórroga al Parque Temático para invertir 10 millones

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publica el anuncio oficial de la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario por el que se somete a información pública la solicitud de concesión para la ocupación de bienes de dominio público marítimo terrestre con destino a la reforma del Parque Temático de Arrecife.

El alcalde, Yonathan de León, celebra que Arrecife vuelva a recuperar este suelo junto a El Reducto para crear un gran pulmón verde, deportivo y ocio junto a la parcela cedida por el Ayuntamiento para la construcción del futuro Auditorio insular. Durante este mandato se ha estado tramitando ante Costas la recuperación de este suelo cuya concesión fue perdida en el 2018 bajo la etapa de Eva de Anta (PSOE) administración de entonces que no renovó la prórroga y se ha tenido que estar tramitando en este periodo la nueva concesión.

El alcalde, junto a la concejala de Turismo, Comercio y Deportes, Eli Merino, han detallado que tras lograr la concesión el Ayuntamiento de Arrecife podrá licitar las obras para la gran renovación integral del Parque Temático, donde además de un gran pulmón verde, se construirán nuevas instalaciones deportivas y de ocio. El Ayuntamiento capitalino dispone del proyecto técnico que ha sido remitido a Costas para su preceptiva autorización en estos terrenos ganados al mar.

La inversión de esta actuación se aproxima a los 10 millones de euros y su licitación fue avanzada por el alcalde con la presentación a los medios del presupuesto de la capital para este año.

De León ha subrayado que esta obra en el Parque Temático, se unirá a la próxima licitación de la rehabilitación del parque José Ramírez Cerdá, que contribuirán a la recuperación de dos grandes espacios públicos de la ciudad junto al mar, y la creación de parques con árboles, instalaciones al aire libre, y áreas dedicadas al esparcimiento y ocio ciudadano.

Eli Merino ha detallado las características de las instalaciones deportivas que se crearán con la modernización del Parque Temático. De manera especial, se creará una zona parque de calistenia, que será el mayor de los existentes en Arrecife. Medirá 935 metros cuadrados y se podrán realizar deportes al aire libre con seguridad y comodidad. También la instalación de un espacio de 1.126 metros cuadrados se proyectará cine al aire libre para el disfrute familiar del buen clima de Arrecife.

Asimismo, habrá un área deportiva destinada a usuarios infantiles de 1.042 metros cuadrados con canchas multideportivas donde poder realizar deporte al aire libre con total seguridad, con una nueva zona de skatepark de 2.200 metros cuadrados que estrenará nuevos elementos y nueva U walride. Como rasgo distintivo, el Parque Temático incluirá una fuente de suelo transitable de 955 metros cuadrados con surtidores en el suelo diseñada para mojarse y refrescarse en los días de calor, lo que supone un plus y un atractivo más de este Parque.

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Otro de los servicios será un merendero de 930 metros cuadrados equipado con distinto mobiliario e importantes zonas de sombra. Y, por último, el Parque Temático contará con una zona Pump Track a lo largo del parque que funcionará como hilo conductor para que ciclistas, viandantes o skaters puedan recorrer.