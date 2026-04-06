El Consorcio del Agua de Lanzarote avanza en la resolución del contrato con Canal Gestión al fracasar las negociaciones para ceder el servicio a otra empresa

El Consorcio del Agua de Lanzarote (formado por el Cabildo y los siete ayuntamientos de la isla) ha decidido continuar con el proceso de resolución del contrato que mantenía con Canal Gestión, debido al fracaso de las negociaciones para ceder la gestión del servicio a una tercera empresa.

Este procedimiento está basado en el contrato firmado en 2013 entre Canal Isabel II y el Consorcio, que establecía la posibilidad de transferir la gestión a otra empresa en caso de ser necesario, para garantizar la continuidad del servicio de agua en la isla.

Fracaso de las negociaciones

El proceso para resolver el contrato ha avanzado tras la finalización del plazo concedido a Canal Gestión, que debía buscar una solución a través de la cesión del contrato a una tercera parte. El presidente del Cabildo de Lanzarote y del Consorcio del Agua, Oswaldo Betancort, ha explicado que el objetivo no era simplemente reemplazar una empresa por otra, sino asegurar una mejora significativa en la calidad del servicio, en beneficio de los ciudadanos de Lanzarote.

A pesar de los esfuerzos del Consorcio para alcanzar una salida ordenada, las negociaciones no han tenido éxito. Canal Gestión no ha logrado llegar a un acuerdo con otra empresa que pudiera asumir la gestión del servicio, lo que ha llevado a tomar la decisión de seguir adelante con la resolución del contrato. Betancort ha subrayado que el Consorcio ha actuado siempre con seriedad y responsabilidad, buscando la mejor solución para los usuarios.

Incumplimientos reiterados

La resolución del contrato se enmarca en un expediente iniciado por el Consorcio del Agua debido a los incumplimientos reiterados de Canal Gestión en la ejecución de los términos acordados. Según explican los responsables del Consorcio, uno de los principales problemas ha sido la deficiente conservación de infraestructuras, la falta de reparación de fugas y averías, y la ejecución insuficiente de inversiones comprometidas en el contrato.

Estas deficiencias han tenido un impacto negativo en el sistema hidráulico de Lanzarote, agravando las pérdidas de agua y afectando la calidad y regularidad del suministro. Según los informes, las pérdidas de agua superan el 30%, lo que está muy por encima de lo establecido en el contrato, lo que ha motivado la decisión de continuar con el procedimiento de resolución.

Apoyo de las administraciones

La decisión de avanzar en la resolución del contrato ha contado con el apoyo de las administraciones públicas. El Gobierno de Canarias y la Administración del Estado han mostrado una mayor sensibilidad hacia la delicada situación que atraviesa la isla, mientras que, según Betancort, Canal Gestión no ha respondido adecuadamente a los esfuerzos realizados por el Consorcio, el Cabildo y el Consejo Insular de Aguas.

Por su parte, el consejero de Aguas del Cabildo de Lanzarote, Domingo Cejas, ha asegurado que el Consorcio ha seguido un proceso riguroso y legal para garantizar que la resolución del contrato no perjudique aún más a los usuarios. Cejas ha recordado que, a pesar de la resolución, Canal Gestión tiene la obligación de seguir prestando el servicio hasta que se adopte una nueva solución.

Próximos pasos

El Consorcio del Agua llevará la propuesta de resolución del contrato a la próxima Asamblea General. Este paso ya había sido comunicado a los miembros de la Asamblea en una reunión celebrada en octubre de 2025. Tras la adopción del acuerdo por parte de la Asamblea, el mismo será remitido al Consejo Consultivo de Canarias, que deberá emitir su informe en un plazo máximo de 40 días, conforme a la normativa vigente.

Con este procedimiento, el Consorcio sigue buscando la mejor solución para los ciudadanos de Lanzarote, garantizando un servicio de agua más eficiente y sostenible para la isla.