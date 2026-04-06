El mercado laboral en la era de la IA

La cita se celebrará en el salón de actos del Cabildo el 16 de abril por la mañana, y combinará ponencias, entrevistas y experiencias reales del entorno local, con la participación de profesionales de distintos ámbitos. La sesión se plantea desde un enfoque práctico para poder identificar oportunidades y tomar decisiones profesionales en un escenario marcado por la inteligencia artificial y la transformación digital.

Para Ascensión Toledo, consejera insular de Formación y Empleo Inclusivo, «estamos en un momento clave donde la inteligencia artificial y la transformación digital ya son una realidad, y están modificando ya la forma en la que trabajamos, nos formamos y tomamos decisiones profesionales. Un alto porcentaje de jóvenes siente incertidumbre sobre su futuro, mientras que casi la mitad de las habilidades requeridas en el empleo van a cambiar en los próximos años. Esta jornada que organizamos busca acompañar a las personas en este proceso de transformación».

El 60% de los jóvenes siente incertidumbre sobre su futuro profesional, en un contexto en el que hasta el 44% de las habilidades requeridas en el empleo van a cambiar en los próximos años y cerca de una cuarta parte de los puestos de trabajo se está transformando ya por la inteligencia artificial.

Ante esta realidad, es fundamental ofrecer herramientas, exponer casos reales de éxito en Lanzarote que puedan servir de ejemplo y orientar en la toma de decisiones para adaptarse a un entorno en constante evolución.

El Cabildo celebra una jornada sobre cómo desenvolverse en un contexto profesional transformado

El primer bloque abordará el impacto de la tecnología y la inteligencia artificial en el empleo. El experto en innovación Javier Sirvent, considerado el primer Technology Evangelist español según los medios más influyentes en España, impartirá la conferencia titulada Todo lo que aprendiste caducó ayer, donde este especialista analizará cómo la transformación digital ya está influyendo en las profesiones y en la toma de decisiones laborales.

A continuación, la lanzaroteña Elena Corchero, especialista en tecnología weareable radicada en Londres, participará en una conversación centrada en el papel de la tecnología como herramienta al servicio de las personas, incorporando una perspectiva ética y humanista, no solo tecnológica.

El segundo bloque se centrará en el autoconocimiento y la gestión emocional como factores clave en el entorno laboral actual. La psicóloga experta en neuropsicología clínica Alba Cardalda, que es una de las voces más influyentes en la divulgación de la salud mental actual, ofrecerá pautas para comprender el funcionamiento de la mente, establecer límites y desarrollar recursos personales ante los retos profesionales.

El tercer bloque estará dedicado al emprendimiento, en un contexto en el que España presenta una de las tasas de emprendimiento juvenil más bajas de su entorno. Actualmente, apenas un 6% de los jóvenes emprende, frente al 9% de media europea, según el informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor), lo que evidencia la dificultad de convertir la iniciativa en proyectos reales.

En este marco, la ingeniera y cofundadora de Freshly Cosmetics, Mireia Trepat, compartirá su experiencia en la creación y crecimiento de un proyecto empresarial, poniendo el foco en la iniciativa personal, la toma de decisiones y la generación de oportunidades en entornos cambiantes. La jornada concluirá con una mesa redonda centrada en experiencias locales, en la que participarán perfiles vinculados a la tecnología, la innovación y la salud.