La Casa Museo del Campesino acoge talleres para acercar la artesanía tradicional a la ciudadanía en Lanzarote

El Cabildo de Lanzarote, a través del Área de Artesanía, ha programado una serie de actividades con motivo de los Días Europeos de la Artesanía, una iniciativa que busca poner en valor los oficios tradicionales y su papel en la identidad cultural. Las jornadas se celebrarán los días 10 y 11 de abril en la Casa Museo del Campesino, concretamente en la Plaza de los Artesanos.

Bajo el lema Con el corazón en el oficio, esta propuesta reúne a profesionales del sector artesanal de la isla con el objetivo de acercar al público los procesos, técnicas y conocimientos que forman parte del patrimonio cultural de Lanzarote.

Talleres prácticos para conocer los oficios tradicionales

Durante ambas jornadas, en horario de 11:00 a 17:00 horas, los asistentes podrán participar en talleres prácticos donde se mostrarán distintas disciplinas artesanales. La iniciativa permite conocer de primera mano cómo se elaboran productos tradicionales, desde su origen hasta el resultado final.

Entre los oficios representados destacan la cestería de palma y empleita, la cerámica, la roseta, los tintes naturales, la jabonería artesanal y la curtiduría y marroquinería. Estas actividades estarán guiadas por artesanos locales y entidades especializadas, lo que garantiza una aproximación directa al trabajo diario de estos profesionales.

Artesanos y entidades participantes

El programa contará con la participación de varios especialistas del sector. La elaboración de tintes naturales, incluida la cochinilla, será impartida por María de la Concepción García Rodríguez, mientras que la cestería tradicional estará a cargo de Yolanda Benedicta Torres Moreno.

Por su parte, la Fundación Canaria Juan Brito ofrecerá talleres de cerámica, una de las disciplinas más representativas de la isla. En el ámbito del cuero, el artesano Víctor Manuel Socas Paz mostrará técnicas de curtiduría.

La programación también incluye un taller de jabonería impartido por la marca local Jabones Artesanales de Lanzarote Mama Pepa, centrado en la elaboración de productos a partir de aceite de oliva. Además, la artesana Estefanía González González dirigirá un taller de roseta en el que los participantes podrán personalizar un neceser.

Fomentar la continuidad de la artesanía

La consejera de Artesanía del Cabildo, Aroa Revelo, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para dar visibilidad al trabajo artesanal y poner en valor el conocimiento que hay detrás de cada pieza.

Según ha señalado, acercar estos oficios a la ciudadanía contribuye a que las nuevas generaciones conozcan estas profesiones y las consideren como una posible salida laboral, además de reforzar su valor cultural.

Inscripción y acceso a los talleres

La participación en los talleres requiere inscripción previa, ya que las plazas son limitadas y cada actividad cuenta con un número reducido de asistentes.

Las personas interesadas pueden consultar toda la información sobre horarios y disponibilidad en la web oficial del programa.