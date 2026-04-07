El Consorcio del Agua de Lanzarote impulsa la mejora del abastecimiento en Masdache con la renovación de casi un kilómetro de tuberías

El Consorcio del Agua de Lanzarote ha iniciado el proceso de licitación para ejecutar obras de mejora en la red de abastecimiento de agua potable en Masdache, una zona que se extiende entre los municipios de Tías y San Bartolomé.

Esta actuación busca modernizar infraestructuras clave y dar respuesta a las limitaciones actuales del sistema en este núcleo poblacional.

El procedimiento se tramita mediante vía abierta simplificada y con carácter urgente, lo que permitirá acortar los plazos administrativos y acelerar el inicio de los trabajos. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 17 de abril de 2026.

Detalles técnicos del proyecto

La intervención contempla la renovación de aproximadamente 900 metros de tubería en la carretera LZ-30 (vía de La Geria), concretamente entre los puntos kilométricos 11+000 y 12+000. El proyecto incluye la instalación de una nueva conducción de PVC-O de 90 milímetros de diámetro, un material que destaca por su resistencia y durabilidad en redes de abastecimiento.

Además, se prevé la sustitución de elementos esenciales del sistema, como arquetas, válvulas y acometidas, con el objetivo de optimizar el funcionamiento global de la red y mejorar la calidad del suministro de agua potable.

Estas mejoras permitirán reducir incidencias, aumentar la eficiencia del transporte de agua y garantizar un servicio más estable para los vecinos de la zona.

Inversión financiada con fondos públicos

El presupuesto base de licitación asciende a 123.461,48 euros, una cantidad que será financiada íntegramente a través del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN). Este instrumento forma parte de la estrategia regional para impulsar proyectos estratégicos en infraestructuras y servicios públicos.

La actuación se enmarca dentro de la Estrategia Lanzarote 2016–2025, que contempla diferentes iniciativas orientadas a mejorar la sostenibilidad y la eficiencia de los recursos en la isla.

Respuesta a la emergencia hídrica

La tramitación urgente de este proyecto está vinculada a la situación de emergencia hídrica declarada en Lanzarote y La Graciosa. Este contexto obliga a priorizar intervenciones que refuercen el sistema de abastecimiento y aseguren el acceso al agua en condiciones adecuadas.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha señalado que esta actuación responde a la necesidad de mejorar infraestructuras que presentan deficiencias, subrayando la importancia de garantizar un suministro eficiente y seguro.

En la misma línea, la vicepresidenta del Cabildo, María Jesús Tovar Pérez, ha destacado el papel de los fondos FDCAN para impulsar proyectos que inciden directamente en la calidad de los servicios básicos.

Por su parte, el consejero de Aguas, Domingo Cejas, ha apuntado que estas actuaciones forman parte de una planificación más amplia que establece prioridades claras en materia hidráulica para Lanzarote y La Graciosa.

Plazo de ejecución

Una vez adjudicadas, las obras tendrán un plazo de ejecución de tres meses, lo que permitirá que la mejora del sistema se materialice en un corto periodo de tiempo.