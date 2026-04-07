Lanzarote celebra el Día del Campo con escolares, jornadas técnicas y productores

El Cabildo de Lanzarote, a través del Servicio Insular Agrario, ha organizado una nueva edición del Día del Campo 2026, una iniciativa que busca destacar la importancia del sector primario en la isla. Las actividades se desarrollarán del 9 al 11 de abril en la Granja Agrícola Experimental, con un programa que combina formación, divulgación y participación ciudadana.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, ha subrayado que estas jornadas pretenden acercar la realidad del campo a la población, especialmente a los más jóvenes, y reforzar el vínculo entre la ciudadanía y las actividades agrícolas y ganaderas. Según ha destacado, el sector no solo forma parte de la historia de la isla, sino que desempeña un papel clave en un modelo de desarrollo sostenible.

Más de 400 escolares conocen de cerca la actividad agraria

Uno de los ejes principales del programa es la participación de 415 alumnos y alumnas, que visitarán la Granja Agrícola Experimental durante las mañanas del 9 y 10 de abril. Estas jornadas educativas permitirán al alumnado conocer de primera mano el funcionamiento de las explotaciones agrarias y ganaderas.

Tras los recorridos, los estudiantes asistirán a charlas impartidas por profesorado de ciclos formativos de la rama agraria, donde se abordarán aspectos relacionados con la formación profesional en este ámbito. Además, se les presentará el proyecto Cámara de Comercio de Lanzarote denominado “Somos FP”, orientado a dar a conocer las oportunidades laborales vinculadas al sector.

Gustavomedinaphoto.com

Esta experiencia busca fomentar el interés por los estudios agrarios, considerados clave para garantizar el relevo generacional en el campo. La continuidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas depende, en gran medida, de la incorporación de nuevas generaciones formadas y comprometidas con el territorio.

Jornadas técnicas para analizar los retos del sector

El programa incluye también la celebración de las I Jornadas Técnicas, previstas para la tarde del viernes 10 de abril. Estas sesiones comenzarán a las 17:00 horas con la recepción de asistentes y continuarán con la apertura institucional.

Durante la jornada se desarrollarán cinco ponencias especializadas que abordarán cuestiones relevantes para el presente y el futuro del sector primario en Lanzarote. Entre los temas previstos figuran los desafíos de la industria quesera local, la mejora de variedades tradicionales de batata, la amenaza de la cochinilla sobre la tunera, la rentabilidad del viñedo y la conservación de la abeja negra canaria.

Abejas productoras de miel. / Pixabay

Estas intervenciones estarán a cargo de expertos como Isidoro Jiménez, Leonardo Jesús Amador Díaz, Claudia Cabrera Martín, David Fernández y Elías González San Juan.

El objetivo de estas jornadas es generar un espacio de intercambio de conocimientos y analizar soluciones que contribuyan a mejorar la competitividad y sostenibilidad del sector.

Encuentro de productores y actividades abiertas al público

El sábado 11 de abril tendrá lugar el II Encuentro de Productores, una jornada de puertas abiertas que servirá como cierre del programa. Desde las 9:00 horas, la Granja Agrícola Experimental acogerá diversas actividades dirigidas al público general.

Entre las propuestas destaca la exhibición del camello canario, un animal emblemático vinculado históricamente a las labores agrícolas en la isla. También se celebrará una mesa redonda titulada “Liderazgo femenino: el alma de nuestro campo”, en la que participarán profesionales del sector como Lourdes Rodríguez, Amor López, María Guerra Martín y Ascensión Robayna.

Este espacio busca visibilizar el papel de la mujer en el ámbito rural y su contribución al desarrollo del sector primario.

Reconocimiento a jóvenes del sector y actividades tradicionales

A partir de las 12:30 horas, se celebrará un acto de reconocimiento a jóvenes agricultores y ganaderos de Lanzarote, destacando su labor y compromiso con el campo. Este tipo de iniciativas pretende poner en valor el esfuerzo de quienes apuestan por mantener viva la actividad agraria en la isla.

La jornada concluirá con un ambiente festivo que incluirá un enyesque popular, actuaciones musicales y actividades tradicionales como el juego de la bola canaria, además de zonas de ocio para todos los públicos.