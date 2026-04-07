Cada trabajador social de Arrecife atendió una media de 700 personas en 2025

Los Servicios Sociales Comunitarios de la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Arrecife registraron en el último año 3.435 atenciones directas, con una media cercana a 700 personas atendidas por cada trabajador social, una carga asistencial que confirma la elevada demanda social existente en la capital lanzaroteña.

Los campamentos conciliadores municipales, iniciados el año anterior, consolidaron su funcionamiento durante 2025 con todas las plazas ofertadas cubiertas, ofreciendo a las familias espacios seguros para el cuidado de sus hijos e hijas durante periodos no lectivos y facilitando la conciliación laboral.

A esta línea se suman las tardes conciliadoras, que amplían los horarios de apoyo a las familias y fomentan la educación en valores, la convivencia y la prevención de desigualdades desde edades tempranas.

Adolescencia sin riesgo

En paralelo, el equipo municipal especializado en infancia y familia continuó desarrollando programas de intervención educativa y acompañamiento familiar, entre ellos el proyecto Aula Mentor o el programa de prevención Vivir la adolescencia sin riesgo, en coordinación con centros educativos, servicios sanitarios y Policía Local.

Unidad de Respuesta Rápida

Uno de los avances más destacados del año ha sido la creación de la Unidad de Respuesta Rápida, operativa desde octubre de 2025, que permite atender de forma inmediata situaciones de emergencia social, especialmente relacionadas con vivienda o falta de ingresos.

Además, uno de los ejes de trabajo del área durante 2025 ha sido el refuerzo de los programas dirigidos a familias y menores. Este dispositivo agiliza la intervención en casos urgentes y permite reducir los tiempos de espera en situaciones especialmente delicadas, reforzando la capacidad de reacción del sistema municipal.