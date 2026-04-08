Más de 33.000 firmas reclaman el fin de los paseos en camello en Lanzarote
La Fundación Franz Weber denuncia deficiencias en el bienestar de los animales, como afecciones físicas y el uso de bozales y señala que estas prácticas son incompatibles con los estándares actuales de bienestar animal
La Fundación Franz Weber ha presentado la campaña Canarian Camels, una iniciativa que busca poner fin a los paseos turísticos en camello en Canarias, con especial atención a las excursiones sobre esos animales que se llevan a cabo en el Parque Nacional de Timanfaya, en Lanzarote. La propuesta plantea una reconversión completa del sector hacia modelos de turismo más sostenibles que no impliquen el uso de animales.
La campaña ha logrado reunir más de 33.000 firmas a través de la plataforma de activismo digital Change.org, con apoyos procedentes de distintos países. Los firmantes instan a las principales empresas tour operadoras a retirar este tipo de actividades de sus ofertas turísticas.
Cuestionamientos sobre el bienestar animal
El origen de esta iniciativa se remonta, en parte, a un informe publicado en 2021 por la propia fundación. En ese documento se recogían diversas deficiencias en el bienestar de los camellos utilizados en actividades turísticas.
Entre los problemas señalados destacan afecciones físicas, como dolencias músculo-esqueléticas, y prácticas como el uso prolongado de bozales, que limitan el comportamiento natural de estos animales. Estas condiciones han sido señaladas por colectivos naturalistas como incompatibles con los estándares actuales de bienestar animal.
Incidentes que han generado polémica
La campaña también pone el foco en varios incidentes recientes que han tenido repercusión mediática. Uno de los más destacados ocurrió en junio de 2023, cuando un vídeo grabado por una turista se difundió ampliamente en redes sociales.
En las imágenes se observaban malos tratos a una cría de camello, presuntamente durante su adiestramiento para el transporte de turistas. El contenido generó una fuerte reacción pública y fue recogido por medios internacionales.
Más tarde, en septiembre de 2024, otro vídeo volvió a situar esta actividad en el centro del debate. En esa ocasión, se mostraba la caída de un camello con turistas encima, lo que provocó momentos de tensión y la huida de los visitantes. La reacción del personal presente fue calificada como insuficiente por los denunciantes.
Impacto en la imagen turística de Lanzarote
Desde la Fundación Franz Weber y otros colectivos se sostiene que estos episodios afectan negativamente a la percepción exterior de Lanzarote. Consideran que la isla cuenta con suficientes atractivos naturales y culturales como para no depender de actividades que impliquen el uso de animales.
Además, advierten de que la continuidad de estos paseos podría entrar en conflicto con la creciente demanda de un turismo responsable y respetuoso con el entorno.
Petición de medidas y respuesta institucional
A pesar de la repercusión de los incidentes, los impulsores de la campaña aseguran que no se han adoptado medidas administrativas relevantes tras los hechos denunciados. Esta situación ha reforzado su petición de que se revisen las prácticas actuales y se avance hacia la eliminación de estas actividades.
- Luz verde ambiental al tren de Gran Canaria: estas son las 11 estaciones que unirán Santa Catalina y Maspalomas
- Tirados en el Aeropuerto de Gran Canaria por Vueling: 'Me gasté dos mil euros por Mbappé y al final lo veré por la tele
- Acelerón al tren de Gran Canaria: el Cabildo entra en el accionariado de la empresa estatal INECO para la gestión del proyecto
- Llega una nueva borrasca hoy martes a Canarias: esto es lo que dice la AEMET
- Muere Paco 'el del Miau': el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria pierde al alma de los chiringays
- Una borrasca se situará cerca de Canarias entre el jueves y el viernes
- Hacienda lo confirma: estas son las deducciones exclusivas para Canarias que puedes aplicar en la Declaración de la Renta
- Detenido de nuevo un médico de Atención Primaria de Telde por agresiones sexuales a diez pacientes