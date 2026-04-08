Más de 33.000 firmas reclaman el fin de los paseos en camello en Lanzarote

La Fundación Franz Weber ha presentado la campaña Canarian Camels, una iniciativa que busca poner fin a los paseos turísticos en camello en Canarias, con especial atención a las excursiones sobre esos animales que se llevan a cabo en el Parque Nacional de Timanfaya, en Lanzarote. La propuesta plantea una reconversión completa del sector hacia modelos de turismo más sostenibles que no impliquen el uso de animales.

La campaña ha logrado reunir más de 33.000 firmas a través de la plataforma de activismo digital Change.org, con apoyos procedentes de distintos países. Los firmantes instan a las principales empresas tour operadoras a retirar este tipo de actividades de sus ofertas turísticas.

Cuestionamientos sobre el bienestar animal

El origen de esta iniciativa se remonta, en parte, a un informe publicado en 2021 por la propia fundación. En ese documento se recogían diversas deficiencias en el bienestar de los camellos utilizados en actividades turísticas.

Entre los problemas señalados destacan afecciones físicas, como dolencias músculo-esqueléticas, y prácticas como el uso prolongado de bozales, que limitan el comportamiento natural de estos animales. Estas condiciones han sido señaladas por colectivos naturalistas como incompatibles con los estándares actuales de bienestar animal.

Incidentes que han generado polémica

La campaña también pone el foco en varios incidentes recientes que han tenido repercusión mediática. Uno de los más destacados ocurrió en junio de 2023, cuando un vídeo grabado por una turista se difundió ampliamente en redes sociales.

En las imágenes se observaban malos tratos a una cría de camello, presuntamente durante su adiestramiento para el transporte de turistas. El contenido generó una fuerte reacción pública y fue recogido por medios internacionales.

Más tarde, en septiembre de 2024, otro vídeo volvió a situar esta actividad en el centro del debate. En esa ocasión, se mostraba la caída de un camello con turistas encima, lo que provocó momentos de tensión y la huida de los visitantes. La reacción del personal presente fue calificada como insuficiente por los denunciantes.

Fundación Franz Weber

Impacto en la imagen turística de Lanzarote

Desde la Fundación Franz Weber y otros colectivos se sostiene que estos episodios afectan negativamente a la percepción exterior de Lanzarote. Consideran que la isla cuenta con suficientes atractivos naturales y culturales como para no depender de actividades que impliquen el uso de animales.

Además, advierten de que la continuidad de estos paseos podría entrar en conflicto con la creciente demanda de un turismo responsable y respetuoso con el entorno.

Petición de medidas y respuesta institucional

A pesar de la repercusión de los incidentes, los impulsores de la campaña aseguran que no se han adoptado medidas administrativas relevantes tras los hechos denunciados. Esta situación ha reforzado su petición de que se revisen las prácticas actuales y se avance hacia la eliminación de estas actividades.