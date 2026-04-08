El Consorcio del Agua inicia el proceso para intervenir el servicio de abasto en Lanzarote y La Graciosa

El Consorcio del Agua de Lanzarote (formado por el Cabildo y los siete ayuntamientos de la isla) ha iniciado el expediente para intervenir de forma temporal el servicio del ciclo integral del agua —que incluye abastecimiento, saneamiento y reutilización— en Lanzarote y La Graciosa. Este servicio está actualmente gestionado por la empresa concesionaria Canal Gestión Lanzarote.

La decisión fue adoptada el pasado 1 de abril por el presidente del organismo, Oswaldo Betancort, tras analizar un informe técnico-administrativo que advierte de problemas relevantes en la gestión del servicio.

Detectadas deficiencias en el funcionamiento del sistema

El informe elaborado por la gerencia del Consorcio concluye que existe una perturbación grave en la prestación del servicio, acompañada de incumplimientos contractuales que afectan directamente tanto a los usuarios como al interés general.

Entre los aspectos señalados se encuentran deficiencias en la conservación de infraestructuras hidráulicas y en la calidad del servicio prestado. Según el documento, estas incidencias no pueden considerarse hechos aislados, sino que reflejan una situación estructural que compromete el funcionamiento normal del sistema.

Además, el análisis técnico apunta que las medidas ordinarias aplicadas hasta ahora no han sido suficientes para corregir los problemas detectados, lo que ha llevado a plantear una actuación más contundente por parte de la administración.

Objetivo: garantizar un servicio esencial

Ante esta situación, el Consorcio ha iniciado la tramitación de un expediente que podría culminar en la intervención temporal de la concesión. Esta medida busca restablecer la estabilidad del sistema hidráulico y asegurar la continuidad de un servicio considerado esencial.

El suministro de agua, así como su correcta depuración y reutilización, resulta clave para el bienestar de la población y el desarrollo económico de las islas. Por ello, la administración ha subrayado la necesidad de actuar con rapidez para evitar que las deficiencias detectadas sigan afectando a la ciudadanía.

En palabras de Betancort, no se puede permitir que los incumplimientos continúen perjudicando a los usuarios, especialmente cuando está en juego un recurso básico como el agua.

Un proceso vinculado a la posible resolución del contrato

La intervención planteada no se produce de forma aislada. Según ha explicado el Consorcio, esta medida se enmarca dentro de un procedimiento más amplio de resolución contractual que ya se encuentra en marcha.

En función de los informes jurídicos que se elaboren en las próximas fases, la intervención podría aplicarse como una medida cautelar dentro de ese proceso o como una actuación independiente.