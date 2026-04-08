Despliegue militar en Lanzarote para reforzar la vigilancia y la seguridad territorial

Desde este miércoles, 8 de abril, efectivos del Regimiento de Infantería Soria nº 9, integrado en la Brigada Canarias XVI, han iniciado un despliegue en la isla de Lanzarote. La actuación contempla la realización de patrullas tanto a pie como en vehículos, con el objetivo de reforzar la vigilancia en distintos puntos del territorio insular.

Estas acciones se enmarcan dentro de las denominadas Operaciones Permanentes, un conjunto de misiones que las Fuerzas Armadas desarrollan en tiempo de paz para contribuir a la seguridad nacional.

Objetivos: disuasión y control del territorio

El despliegue tiene como finalidad principal incrementar la capacidad de vigilancia y disuasión en espacios terrestres bajo soberanía nacional. Según fuentes militares, la presencia de patrullas contribuye a prevenir posibles incidentes y a garantizar la estabilidad en el entorno.

Además, este tipo de operaciones permiten mantener una presencia activa del Ejército de Tierra en el Archipiélago, reforzando su capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad que pudiera afectar a la seguridad.

Conocimiento del entorno y relación con la población

Más allá de la vigilancia, el despliegue facilita un mayor conocimiento del terreno y de la realidad social de Lanzarote. Este contacto directo favorece la integración de los militares en la comunidad local, un aspecto considerado clave para mejorar la eficacia operativa.

Asimismo, la presencia continuada de las Fuerzas Armadas contribuye a consolidar su papel en el territorio, en coordinación con otras instituciones públicas.

Operación de vigilancia de la Brigada Canarias en Lanzarote / Mando de Canarias

Coordinación bajo el Mando de Canarias

El operativo está bajo la supervisión del teniente general Julio Salom Herrera, jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra. Este mando ejerce también como responsable del Mando Operativo Terrestre (CMOT), encargado de planificar y coordinar las operaciones de vigilancia en distintas zonas del país, incluyendo Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

Entre sus funciones destaca la coordinación permanente con autoridades civiles y militares, lo que garantiza una actuación conjunta y eficaz en materia de seguridad.

Refuerzo de la seguridad en el archipiélago

Con este despliegue en Lanzarote, las Fuerzas Armadas reafirman su compromiso con la defensa integral del territorio nacional. Las patrullas previstas en la isla forman parte de una estrategia más amplia orientada a anticipar riesgos y mantener la estabilidad en zonas consideradas estratégicas.

Este tipo de iniciativas refuerzan el papel del Ejército en Canarias, donde su presencia resulta clave tanto para la seguridad como para la colaboración institucional en situaciones ordinarias y extraordinarias.