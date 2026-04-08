Lava Live Festival 2026 cierra su cartel con Juan Luis Guerra

El icónico Juan Luis Guerra, referente mundial de la música latina (con 28 premios Grammy Latinos), encabezará el cartel de Lava Live Festival 2026, una edición que consolidará definitivamente a Lanzarote como uno de los destinos emergentes en el circuito nacional de grandes festivales.

El evento, que se celebrará los días 12 y 13 de junio, y 24 y 25 de julio, reunirá durante dos fines de semana en Arrecife a artistas de primer nivel nacional e internacional en un cartel amplio, transversal y pensado para distintos públicos, combinando grandes nombres en activo, propuestas consolidadas y talento emergente.

El viernes 12 de junio abrirá con una propuesta de marcado carácter rock e indie, con Leiva, Iván Ferreiro y Molotov como grandes nombres, acompañados por Los Callaos y DJ Tali Arenao, aportando además talento local a la experiencia.

El sábado 13 de junio apostará por un perfil más transversal y generacional, con Hombres G como gran reclamo, junto a Ke Personajes, La Cabra Mecánica, La Tom Son y DJ Nandy Paredes, en una jornada pensada para conectar distintas edades y estilos.

El segundo fin de semana arrancará el viernes 24 de julio con una de las combinaciones más potentes del cartel, encabezada por Juan Luis Guerra y Ana Mena, junto a Juanma Restrepo, Ventura, Malpéis y Renzzo El Selector, en una cita de vocación masiva y gran atractivo tanto para público local como visitante.

El cierre llegará el sábado 25 de julio con una jornada de fuerte carácter urbano e internacional, liderada por Nicky Jam y Nathy Peluso, junto a Club Grasa, Barry B, Rodrigo Fénix y Toni Bob, consolidando un final de festival contemporáneo y de alto impacto.

Nuevo espacio y nueva experiencia

La cita dará además un salto cualitativo con la creación del "Estadio Lava Live", un nuevo espacio que estará ubicado en la explanada junto al Cabildo de Lanzarote y que permitirá acoger hasta 20.000 personas por jornada, con mejores condiciones de accesibilidad, movilidad y confort para el público. Este recinto convertirá el centro de Arrecife en un gran escenario al aire libre durante cuatro días, reforzando el papel de la capital como epicentro cultural de la isla.

Junto a la propuesta musical, el festival incorporará por primera vez una experiencia gastronómica propia con el proyecto BOKA, un concepto impulsado junto al chef Germán Blanco que pondrá el foco en el producto local y de kilómetro cero. La iniciativa buscará trasladar al público la esencia de Lanzarote a través de la cocina, conectando la experiencia del festival con el sector primario y la identidad insular.

Mayor apuesta económica

Lava Live Festival encara este nuevo reto tras el gran efecto de la edición 2025, en la que reunió a más de 40.000 asistentes, con un 25% de público procedente de fuera de la isla, presencia de visitantes de 43 nacionalidades y un impacto económico estimado de 14,3 millones de euros, consolidándose como una de las principales citas culturales del archipiélago. Para 2026, la organización ha realizado una inversión superior a los 5 millones de euros con el objetivo de seguir elevando el nivel del evento y su proyección exterior.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, enmarcó el festival dentro de la apuesta estratégica de la isla por la cultura como motor económico y de posicionamiento, destacando que iniciativas como Lava Live permiten diversificar la oferta turística y generar oportunidades para el tejido productivo local.

Por su parte, el alcalde de Arrecife, Yonathan de León, expresó su satisfacción por que la capital acoja un evento de esta magnitud, señalando que "supondrá un importante impulso para el comercio, la restauración y la actividad económica de la ciudad, que durante esos días se convertirá en un punto de encuentro cultural y social".

En esta misma línea, el consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, Ángel Vázquez, subrayó la importancia de impulsar proyectos que reviertan en la sociedad lanzaroteña y refuercen la proyección exterior de la isla, invitando además a residentes y visitantes de otras islas a sumarse a esta experiencia.

Desde la organización, el equipo de Preventos Media puso en valor el respaldo institucional y el crecimiento del festival, asegurando que "Lava Live es hoy una realidad consolidada gracias a la colaboración público-privada y a la confianza en el potencial de Lanzarote, y con el objetivo de seguir generando impacto positivo en la isla, acercando grandes artistas que normalmente solo pueden verse fuera y ofreciendo una experiencia completa que va mucho más allá de la música".

El festival mantendrá además su compromiso con la accesibilidad y la inclusión, con entrada gratuita para mayores de 65 años, zonas adaptadas para personas con movilidad reducida, Punto Naranja, entre otros, reforzando su apuesta por un evento abierto, seguro y para todos los públicos, además de descuento por bono cultural y carné joven.

Las entradas ya están disponibles a través de la web oficial del festival (https://lavalivefestival.com/), con un súper abono especial, con diferentes modalidades y tramos de precio que irán evolucionando a medida que avance la venta, por lo que desde la organización se recomienda su adquisición anticipada.

Noticias relacionadas

Lava Live Festival 2026, que se perfila como una edición que marcará un antes y un después en la oferta cultural y de eventos de la isla, cuenta con el patrocinio del Cabildo de Lanzarote, a través de SPEL-Turismo Lanzarote, los Centros de Arte, Cultura y Turismo, el Ayuntamiento de Arrecife, Turismo de Canarias, Gobierno de Canarias y Juventud Canarias, entre otras administraciones, y la colaboración de patrocinadores privados, con marcas destacadas como Grupo Renault Juan Toledo, Mahou, Coca-Cola Europacific Partners, Iberia Express, CICAR, HiperDino, Rosa Group Lanzarote, Kokoxili Sushi & Asiático, Chacón, Arehucas, Arrecife Gran Hotel & Spa, Villa Tinguatón, Miterra FM, Salinas de Janubio, Aloe Plus Lanzarote, Viajes Timanfaya, Ahoraluz, Transportes Martac, Open Mall Lanzarote, Grupo Óscar, Iqos y BP.