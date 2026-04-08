Arrecife autoriza la instalación de una nueva gasolinera 'low cost' en un antiguo bar de citas en Arrecife

El negocio de las gasolineras va en aumento en Arrecife. Fuentes del Ayuntamiento capitalino han confirmado este miércoles que la empresa Petroprix ha solicitado permiso para la demolición de un antiguo puticlub, actualmente en estado de ruinas en la zona de Las Rapaduras, en la salida de la capital hacia el norte de la Isla, con el fin de instalar una estación de servicio de esa marca 'low cost', la primera de esa compañía en Lanzarote, presente en otras islas de Canarias.

Se trata de un inmueble abandonado ubicado en el número 172 de la calle León y Castillo. La Junta de Gobierno de Arrecife (PP y CC), señalan desde el Consistorio, concedió la pasada semana permiso para la demolición de ese edificio de una planta y la licencia.

La nueva estación de servicio se ubicará muy cerca de donde se encuentra otra gasolinera, próxima al centro municipal de deportes donde está la piscina, la de Plenoil.

Ubicación de la futura gasolinera de Petroprix en la calle León y Castilllo, en Arrecife / Google Maps

Cinco gasolineras

En el tramo de León y Castillo entre el citado centro deportivo y la rotonda de Los Geranios próxima al IES Altavista hay en la actualidad cuatro surtidores, rodeados de viviendas y negocios de diverso tipo, como restaurantes, talleres de vehículos y una gran superficie de alimentación, entre otros.

El que proyecta Petropix sería el quinto, por ahora, en esa zona.

NC-BC rechaza nuevas gasolineras en Arrecife y pide un modelo urbano más sostenible

El Comité Local de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) en Arrecife ha expresado este miércoles su rechazo a la instalación de nuevas estaciones de servicio en la capital de Lanzarote. La formación considera que este tipo de infraestructuras responde a un modelo urbano “obsoleto” y alejado de las necesidades actuales de sostenibilidad y calidad de vida.

La portavoz local, Sheila Guillén, ha manifestado que el crecimiento de gasolineras en distintos barrios no se ajusta al modelo de ciudad que defiende su partido. En su opinión, continuar ampliando este tipo de instalaciones supone “saturar los espacios urbanos” y mantener una dependencia excesiva del vehículo privado.

Alta concentración en algunas zonas de la ciudad

Uno de los argumentos principales que expone NC-BC es la elevada densidad de estaciones de servicio en determinadas áreas de Arrecife. Como ejemplo, Guillén ha señalado la calle León y Castillo, donde ya existen hasta cuatro gasolineras en un mismo entorno.

Según la formación canarista, esta concentración evidencia que no existe una necesidad real de nuevas instalaciones. Al contrario, consideran que añadir más puntos de suministro puede generar efectos negativos, como un aumento del tráfico, dificultades en la movilidad y molestias para los residentes.

Servando Pérez y Sheila Guillén, en el solar de calle Ico, en Argana Baja, donde se instalará una gasolinera, según NC BC / La Provincia

Preocupación por el impacto en los barrios

El rechazo también se extiende a proyectos concretos, como la posible instalación de una gasolinera en la entrada de la calle Ico, en Argana Baja (información no confirmada por el Ayuntamiento de Arrecife). Desde NC-BC alertan de que esta ubicación, próxima a viviendas, podría afectar directamente al día a día de los vecinos.

Entre los problemas señalados destacan el incremento del tráfico, los riesgos para la seguridad vial y el deterioro del entorno urbano. Además, recuerdan que en esta zona ya existen varias estaciones de servicio, por lo que consideran innecesario seguir ampliando la oferta.

Críticas al modelo basado en el coche privado

Más allá de casos concretos, la formación canarista enmarca su oposición en un debate más amplio sobre el modelo de ciudad. A su juicio, apostar por nuevas gasolineras refuerza un sistema de movilidad centrado en el uso del coche privado.

Este planteamiento, sostienen, contrasta con las tendencias actuales en muchas ciudades europeas, donde se promueve la reducción de emisiones y el uso de medios de transporte más sostenibles. En este sentido, la Unión Europea ha impulsado políticas orientadas a disminuir la dependencia de los combustibles fósiles y fomentar alternativas más limpias.

El precio del combustible, un problema global

NC-BC también cuestiona el argumento de que aumentar el número de gasolineras pueda reducir el precio del combustible. Según la formación, el coste de los carburantes está condicionado principalmente por factores globales, como la disponibilidad de petróleo y la situación geopolítica internacional.

En este contexto, consideran que ampliar la red de estaciones de servicio no aborda el problema de fondo. En cambio, defienden que las administraciones deben aplicar medidas estructurales para reducir la dependencia energética.

Propuesta de un cambio hacia la movilidad sostenible

Frente a este escenario, NC-BC apuesta por impulsar un modelo de ciudad más centrado en las personas. Entre sus propuestas destacan el fomento del transporte público, la mejora de los espacios para peatones y el uso de la bicicleta como alternativa real de desplazamiento.

La formación considera que avanzar en esta dirección no solo contribuiría a reducir la contaminación, sino también a mejorar la salud pública y la calidad de vida en los barrios.

Llamamiento al Ayuntamiento de Arrecife

Finalmente, NC-BC ha instado al grupo de gobierno municipal a reconsiderar los proyectos en marcha y a abrir un debate sobre el futuro urbanístico de la ciudad. La organización defiende la necesidad de planificar Arrecife con una visión a largo plazo, priorizando criterios de sostenibilidad y bienestar ciudadano.

En este sentido, plantean que cualquier decisión sobre nuevas infraestructuras debe tener en cuenta su impacto social, ambiental y económico. Para la formación, el reto pasa por construir una ciudad menos dependiente del coche y más adaptada a los desafíos actuales.