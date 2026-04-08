El PSOE de Lanzarote critica los cambios de criterio en 24 horas sobre el agua y exige explicaciones al Cabildo

La secretaria general del PSOE de Lanzarote, consejera en la oposición en el Cabildo y diputada en el Congreso, María Dolores Corujo, ha criticado este miércoles los recientes cambios de criterio adoptados por el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, en relación con la gestión del agua en la isla.

Durante una rueda de prensa celebrada hoy, Corujo ha señalado que en menos de 24 horas se han planteado tres decisiones distintas: la cesión del servicio, la rescisión del contrato y, finalmente, la intervención temporal del ciclo integral del agua. A su juicio, esta sucesión de anuncios refleja falta de planificación y ausencia de una estrategia clara en uno de los asuntos más sensibles para Lanzarote y La Graciosa.

"Improvisaciones" en un servicio básico

La dirigente socialista ha subrayado que el abastecimiento y gestión del agua es un servicio básico que "no admite improvisaciones". En este sentido, ha advertido de que la isla atraviesa una situación compleja que requiere decisiones firmes y coherentes.

“El problema no es solo la contradicción, sino que hablamos de un recurso esencial y de una isla que no puede permitirse más incertidumbre”, ha señalado Corujo, quien insiste en que cada cambio de rumbo tiene consecuencias directas en la ciudadanía.

El sistema de gestión del agua en Lanzarote depende del Consorcio del Agua de Lanzarote, organismo encargado de coordinar el ciclo integral del agua, que incluye abastecimiento, saneamiento y reutilización.

Críticas a la gestión de los últimos años

Corujo ha enmarcado este episodio dentro de lo que considera una forma de gobernar basada en decisiones improvisadas y rectificaciones constantes. Según ha expuesto, la situación actual es consecuencia de una gestión acumulada durante los últimos tres años.

Entre los ejemplos citados, ha recordado el intento fallido de destinar cerca de 90 millones de euros de fondos públicos a la empresa concesionaria Canal Gestión Lanzarote, así como la declaración de dos emergencias hídricas que, según el PSOE, no lograron resolver los problemas estructurales del sistema.

Además, ha señalado que hace aproximadamente un año se anunció la rescisión del contrato con la concesionaria, una decisión que posteriormente fue reconsiderada. En su lugar, se planteó la cesión del servicio a otra empresa, llegando incluso a apuntar a una posible adjudicataria. Ahora, sin embargo, se vuelve a plantear la rescisión y la intervención.

“Una gestión sin rumbo claro”

Para la secretaria general socialista, esta cadena de decisiones evidencia la falta de una hoja de ruta definida. “Se ha instalado un patrón de actuación basado en anunciar primero y rectificar después”, ha afirmado.

En su opinión, esta dinámica ha generado incertidumbre entre la población y ha impedido avanzar en soluciones efectivas para un problema estructural que afecta a toda la isla.

Petición de explicaciones públicas

Ante esta situación, el PSOE ha exigido al presidente del Cabildo que ofrezca explicaciones claras a la ciudadanía. Corujo considera que la población tiene derecho a conocer qué decisiones se van a adoptar y cuáles serán sus consecuencias.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de asumir responsabilidades políticas por la gestión realizada hasta ahora. “No basta con encadenar anuncios; es necesario actuar con transparencia y rigor”, ha señalado.

La dirigente socialista también ha cuestionado que el actual planteamiento pueda presentarse como una muestra de firmeza política, ya que, a su juicio, lo que evidencia es la falta de dirección en la toma de decisiones.

Llamamiento a una solución estable

En su intervención, Corujo ha defendido la necesidad de adoptar una estrategia sólida que permita resolver de manera definitiva los problemas del agua en Lanzarote. En este sentido, ha reclamado certezas, planificación y medidas concretas que garanticen un servicio de calidad.

“La isla no necesita más confusión ni diagnósticos interminables, sino respuestas eficaces acordes a la gravedad de la situación”, ha afirmado.