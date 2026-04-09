Arrecife recibe cruceros de ultra lujo con suites de hasta 30.000 euros y servicio de mayordomo

El puerto de Arrecife, en Lanzarote, ha sido escenario este jueves de una doble escala de cruceros de ultra lujo, consolidándose como un destino atractivo para el turismo marítimo de alto nivel. La capital conejera ha recibido al 'Scenic Eclipse' y al 'Emerald Azzurra', dos buques boutique caracterizados por ofrecer experiencias exclusivas a bordo.

Ambas embarcaciones cuentan con servicio personalizado de mayordomo en sus suites, un rasgo distintivo de este tipo de turismo premium. Según los datos facilitados, los pasajeros han abonado una media de 30.000 euros por camarote durante el itinerario, que incluye a Arrecife como única escala en la provincia de Las Palmas.

El Scenic Eclipse: tecnología y exclusividad

El Scenic Eclipse, que ha hecho escala por primera vez en Arrecife, transporta a 228 pasajeros distribuidos en 114 suites. Este buque, operado por la compañía Scenic Luxury Cruises & Tours, se promociona como un “yate de exploración”.

El ultra lujoso crucero 'Scenic Eclipse' (i), entrando en la mañana de este jueves en el Puerto de Arrecife, junto al 'Costa Fortuna', atracado en el muelle de cruceros / La Provincia

Entre sus características más destacadas se encuentran dos helicópteros tipo Eurocopter EC130 y un sumergible denominado “Scenic Neptune”, diseñado por la empresa U-Boat Worx. Este vehículo submarino puede alcanzar profundidades de hasta 300 metros, lo que permite a los pasajeros vivir experiencias únicas en destinos remotos.

El buque forma parte de una nueva generación de cruceros que combinan lujo con exploración, una tendencia en crecimiento dentro del sector turístico internacional.

'Emerald Azzurra': turismo íntimo en formato superyate

Junto al Scenic Eclipse, también ha atracado el Emerald Azzurra, un superyate de 110 metros de eslora botado en 2022. Diseñado para ofrecer un ambiente exclusivo, cuenta con capacidad para solo 100 pasajeros distribuidos en 50 suites.

El barco dispone de seis cubiertas y apuesta por un modelo de viaje más personalizado, con servicios de alto nivel como el mayordomo en cada suite. Este formato responde a la demanda de viajeros que buscan experiencias más privadas y selectas, alejadas de los grandes cruceros tradicionales.

El crucero boutique Emerald Azzurra, en la bahía de Arrecife este jueves para atracar en el puerto. / La Provincia

Actividad portuaria en abril

La llegada de estos dos buques coincide con una intensa programación en el puerto de Arrecife. Según ha señalado el alcalde de la ciudad, Yonathan de León, durante el mes de abril están previstas 43 escalas de cruceros.

Entre los próximos atraques destacan embarcaciones de lujo como 'Le Bougainville', 'Le Bellot', 'World Voyager', 'Sea Cloud Spirit', 'Douglas Mawson' y 'Exploris One'.

Además, este mismo día también ha coincidido en el muelle el 'Costa Fortuna', con capacidad para más de 2.700 pasajeros, lo que refleja la diversidad de perfiles turísticos que recibe la ciudad.

Próximas escalas destacadas en Lanzarote

Entre las visitas previstas, destaca la del 'Le Bellot', que permanecerá atracado en Arrecife entre el 14 y el 16 de abril. Este buque, perteneciente a la compañía Ponant, ofrece una experiencia exclusiva para un máximo de 184 pasajeros y cuenta con el innovador salón submarino “Blue Eye”.

Por su parte, el Douglas Mawson, previsto para el 27 de abril, es un crucero de expedición de última generación diseñado para operar en regiones polares. Este barco incorpora tecnología avanzada como la proa Ulstein X-BOW®, que mejora la eficiencia y la navegación en condiciones adversas.

El Exploris One también tiene prevista su llegada a finales de mes, reforzando la presencia de cruceros boutique en el puerto.

Impacto económico del turismo de lujo

Desde el área de Turismo del Ayuntamiento, la concejala Eli Merino ha destacado el impacto positivo de este tipo de visitantes en la economía local. Según explicó, los pasajeros de cruceros de lujo suelen tener un mayor nivel de gasto en destino.

Este perfil de turista tiende a consumir en comercios locales, contratar excursiones y disfrutar de la gastronomía de la isla, lo que contribuye a dinamizar sectores clave de la economía.

Arrecife se posiciona en el turismo premium

La llegada de estos buques refuerza el posicionamiento de Arrecife como un destino estratégico dentro del turismo marítimo de alta gama. La combinación de infraestructuras portuarias, oferta cultural y ubicación geográfica convierte a la capital lanzaroteña en una parada atractiva para este segmento.

El crecimiento de las escalas de cruceros boutique evidencia una tendencia hacia un turismo más exclusivo y personalizado, que busca experiencias diferenciadas en cada puerto.

Con este tipo de operaciones, Arrecife continúa ampliando su presencia en las rutas internacionales de cruceros, diversificando su oferta y consolidando su papel dentro del mapa turístico global.