Arrecife refuerza el drenaje en Argana Alta con nuevos imbornales para las lluvias y una inversión de 800.000 euros

El Ayuntamiento de Arrecife ha iniciado la instalación de nuevos imbornales en varias calles del barrio de Argana Alta con el objetivo de mejorar la evacuación de aguas pluviales. Estos trabajos, impulsados desde la Concejalía de Obras Públicas, buscan reducir los problemas de acumulación de agua que se producen durante episodios de lluvias intensas.

El alcalde de la ciudad, Yonathan de León, visitó recientemente las actuaciones, que se están ejecutando con medios propios del consistorio, tanto en personal como en maquinaria.

Una inversión cercana a los 800.000 euros

Estas primeras intervenciones se verán reforzadas en los próximos meses con un proyecto de mayor envergadura, que contará con una inversión cercana a los 800.000 euros. Esta financiación procede de una partida aprobada por el Gobierno de Canarias, destinada a mitigar los efectos de las lluvias en Lanzarote.

Del millón de euros aprobado inicialmente, la mayor parte se canalizará a través del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, que será el encargado de licitar y ejecutar las obras en la capital.

El Ayuntamiento ya ha dado su conformidad administrativa para que estos trabajos puedan desarrollarse en coordinación con el organismo insular.

La Concejalía de Obras Públicas de Arrecife instala nuevos imbornales en calles de Argana Alta / La Provincia

Actuaciones en una veintena de calles

El proyecto contempla la instalación de nuevos imbornales en alrededor de 20 calles situadas principalmente en Argana Alta, aunque también incluye zonas de Maneje y Titerroy.

Entre las vías previstas se encuentran calles como Tanganillo, Trillo-Camino a Los Invernaderos, avenida Los Geranios, Iguazú, Tenderete, Antonio Machado, Taro, Saltona, Rancho de Pascua, Alejo Carpentier, Jorge Luis Borges, Buero Vallejo y Hermanos Álvarez Quintero, entre otras.

Estas actuaciones tienen como finalidad mejorar la capacidad de drenaje en puntos especialmente sensibles, donde históricamente se han registrado problemas de escorrentía y acumulación de agua.

Prevención frente a lluvias intensas

Según ha explicado el alcalde, estas obras responden a la necesidad de minimizar el impacto de las lluvias, especialmente en situaciones de precipitaciones intensas. En estos episodios, el agua desciende desde zonas altas como Montaña Mina, Zonzamas y Maneje, lo que provoca arrastres hacia el interior de la ciudad.

La instalación de imbornales permitirá canalizar mejor estas aguas y reducir riesgos asociados como inundaciones puntuales, daños en infraestructuras o dificultades en la circulación.

Reasfaltado tras las obras

De forma paralela, el Ayuntamiento ha confirmado que estas intervenciones se coordinarán con la cuarta fase del Plan Municipal de Reasfaltado, ya adjudicada. Una vez finalicen las obras subterráneas y la instalación de los nuevos imbornales, se procederá al reasfaltado de las calles afectadas.

El objetivo es evitar actuaciones duplicadas y garantizar que las vías queden en condiciones óptimas tras las mejoras en la red de drenaje. Muchas de estas calles presentan un estado deteriorado tras décadas sin intervenciones de calado.

Plan de mejora urbana en varios barrios

El plan de reasfaltado impulsado por el grupo de gobierno municipal incluye actuaciones en distintos barrios de Arrecife, entre ellos Valterra, Maneje y Argana Alta. Estas iniciativas forman parte de una estrategia más amplia para modernizar infraestructuras urbanas y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

La combinación de nuevas redes de drenaje y asfaltado permitirá avanzar hacia una ciudad más preparada frente a fenómenos meteorológicos adversos, un aspecto especialmente relevante en un contexto de episodios climáticos cada vez más intensos.