Detenidos dos menores en Lanzarote por un robo con violencia con arma blanca en un complejo de viviendas

La Guardia Civil ha detenido a dos menores de edad como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación con arma blanca, ocurrido en un complejo residencial de Costa Teguise (municipio de Teguise), en Lanzarote.

Los hechos salieron a la luz tras un aviso recibido por la Central Operativa de Servicios (COS), en el que se alertaba de la comisión de un delito en el interior de una vivienda turística. Según el testimonio de la víctima, un ciudadano de nacionalidad británica, él y su pareja se encontraban en su habitación cuando dos individuos irrumpieron de forma repentina, portando cuchillos.

Los asaltantes, según la denuncia, utilizaron las armas blancas para intimidar y amenazar a la pareja, exigiéndoles la entrega de objetos personales. Entre los efectos sustraídos se encontraban un teléfono móvil, tarjetas de crédito, la tarjeta-llave del apartamento y las llaves de un vehículo de alquiler.

Investigación policial y localización de los sospechosos

Tras tener conocimiento de los hechos, los agentes iniciaron una investigación para identificar y localizar a los presuntos autores. Durante las pesquisas, se produjo un segundo aviso que resultó clave para avanzar en el caso.

En esta ocasión, una empleada de limpieza de otro complejo turístico de la misma localidad alertó de la presencia de dos jóvenes alojados en una habitación sin registro ni contrato. Ante esta situación, los agentes se desplazaron al lugar para realizar las comprobaciones oportunas.

En el interior de la estancia, los guardias civiles observaron diversos objetos cuya procedencia no pudo ser justificada por los ocupantes en ese momento, lo que levantó sospechas sobre su posible relación con el robo denunciado.

Pruebas, contradicciones y reconocimiento

Durante la intervención, los investigados incurrieron en contradicciones en sus declaraciones, lo que reforzó las sospechas de los agentes. Paralelamente, se llevó a cabo un análisis detallado de las grabaciones de seguridad relacionadas con el robo.

Gracias a este trabajo, se logró la plena identificación de los presuntos autores, que fueron reconocidos sin dudas por su fisonomía, vestimenta y otras características físicas.

Los menores allanaron la estancia donde se encontraba la víctima hospedada

Además, tras comparar los objetos hallados en la habitación con la lista de pertenencias sustraídas, se confirmó que coincidían plenamente con los efectos denunciados por la víctima.

Detención de los menores y delitos imputados

Una vez reunidas las pruebas, los agentes procedieron a la detención de los dos menores, a quienes se les atribuyen los delitos de robo con violencia e intimidación con arma blanca, así como un delito de hurto.

La investigación ha sido asumida por el equipo del Puesto Principal de la Guardia Civil de Costa Teguise, que se ha encargado de la instrucción de las diligencias correspondientes.

Importancia de la colaboración ciudadana

Este caso pone de relieve la importancia de la colaboración ciudadana y la rápida actuación policial para esclarecer delitos, especialmente en zonas turísticas donde se concentran visitantes.

La intervención permitió recuperar los objetos sustraídos y esclarecer los hechos en un corto periodo de tiempo, evitando posibles nuevos incidentes.

Las autoridades recuerdan la necesidad de avisar de inmediato a los servicios de emergencia ante cualquier situación sospechosa o delictiva, lo que puede resultar determinante para la resolución de este tipo de casos.