Una joven artista canaria regala su obra a la reina Letizia

El programa Talento Joven, desarrollado por la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, ha alcanzado su décimo aniversario consolidándose como una de las principales herramientas de inserción laboral para jóvenes en la isla. Este hito ha sido reconocido en un acto celebrado ayer miércoles en Madrid, organizado por la Cámara de España y presidido por la reina Letizia.

El encuentro reunió a representantes de distintas cámaras territoriales para hacer balance de una década de trabajo enfocada en mejorar la empleabilidad juvenil. En este contexto, la delegación lanzaroteña tuvo un papel destacado al presentar ejemplos concretos del impacto del programa en la vida de sus participantes.

Historias reales que reflejan el impacto del programa

Uno de los momentos más relevantes del acto fue la participación de dos jóvenes de Lanzarote, seleccionados entre todos los beneficiarios del programa a nivel nacional. Se trata de Melody Armas e Idir Tiguit, cuyas trayectorias representan el objetivo principal del proyecto: facilitar el acceso al mercado laboral.

Idir Tiguit (i), Carmen Martinón y Melody Armas, en el acto celebrado en Madrid / La Provincia

Melody Armas, joven artista de la isla, se formó a través de un curso de tatuaje incluido en el itinerario de Talento Joven. Durante el evento, pintó en directo una obra artística que posteriormente entregó a la reina, mostrando así las habilidades adquiridas durante su formación.

Por su parte, Idir Tiguit destacó por su historia de integración. Tras llegar a Lanzarote como menor no acompañado, encontró en el programa una oportunidad para formarse. Posteriormente, colaboró como traductor en cursos de español para extranjeros organizados por la propia Cámara, evidenciando el carácter inclusivo de la iniciativa.

Formación adaptada a las necesidades del mercado

El programa Talento Joven se caracteriza por ofrecer formación específica orientada a las demandas reales del tejido empresarial local. Este enfoque permite que los participantes adquieran competencias prácticas que facilitan su incorporación al mercado laboral.

En el caso de Lanzarote, el objetivo ha sido no solo mejorar la empleabilidad, sino también fomentar que el talento joven permanezca en la isla, contribuyendo al desarrollo económico local.

Melody Armas mientras hace la pintura que regaló a la reina Letizia en un acto celebrado en Madrid / @melodyarmasc

La vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, Carmen Martinón, que acompañó a los jóvenes durante toda la jornada junto a la coordinadora del programa en la isla, Patricia Brandon, destacó la importancia de este hito: "Acompañar a Melody y a Idir hoy ha sido un orgullo inmenso. Sus historias demuestran que el programa funciona: hoy ambos están trabajando y aportando su talento a nuestra sociedad. En la Cámara trabajamos para que la formación se traduzca siempre en empleo real", señaló.

Apoyo institucional y continuidad del proyecto

La ejecución del programa en Lanzarote ha sido posible gracias a la colaboración entre distintas administraciones. En concreto, el Cabildo de Lanzarote ha participado en su financiación desde sus inicios, junto con el Fondo Social Europeo Plus.

Esta cooperación institucional ha permitido mantener el proyecto de forma ininterrumpida durante diez años, ampliando su alcance y adaptándolo a las necesidades cambiantes del mercado laboral.

Dos jóvenes del programa Talento Joven de Lanzarote participan en un acto con la reina Letizia / C. C. L.

Un modelo consolidado de inserción laboral

Durante la última década, Talento Joven se ha consolidado como un modelo eficaz de transición entre formación y empleo. La experiencia acumulada ha permitido perfeccionar sus itinerarios formativos, priorizando sectores con mayor demanda de profesionales.

Desde la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa se insiste en la importancia de que la formación tenga una aplicación directa en el empleo. En este sentido, los casos de Melody Armas e Idir Tiguit reflejan cómo este tipo de iniciativas pueden generar oportunidades reales y sostenibles.

El décimo aniversario del programa no solo supone un reconocimiento al trabajo realizado, sino también un punto de partida para seguir reforzando las políticas de empleo juvenil en la isla, en un contexto donde la cualificación y la adaptación al mercado laboral resultan fundamentales.