Lanzarote adjudica a Emerlan la gestión de dos centros nocturnos para personas sin hogar por más de 4,1 millones

El Cabildo de Lanzarote ha aprobado la adjudicación del servicio de gestión de dos centros nocturnos destinados a personas sin hogar, una medida que busca reforzar la red de atención social en la isla. Este acuerdo forma parte del sistema insular de inclusión social y pretende dar respuesta a situaciones de exclusión residencial.

La gestión de estos recursos será asumida por la ONG Emergencias de Lanzarote (Emerlan), única entidad que se presentó al proceso y que cumple con los requisitos técnicos y administrativos establecidos en la convocatoria pública.

Una inversión de más de 4,1 millones de euros

El contrato cuenta con una financiación total de 4.143.474,34 euros y tendrá una duración inicial de cinco años, con posibilidad de ampliación hasta un máximo de siete. Esta inversión permitirá garantizar la continuidad de un servicio considerado esencial dentro del ámbito de los servicios sociales.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, destacó que esta adjudicación asegura la disponibilidad de un recurso clave para atender a personas en situación vulnerable, con un modelo basado en la atención inmediata y flexible.

Centros de baja exigencia y acceso accesible

Los dos centros nocturnos funcionarán bajo el modelo de baja exigencia, lo que significa que estarán diseñados para facilitar el acceso a personas que, por distintas circunstancias, no pueden adaptarse a recursos más restrictivos.

Estos espacios ofrecerán alojamiento temporal y atención básica, priorizando la accesibilidad y reduciendo las barreras de entrada. El objetivo es proporcionar un entorno seguro desde el que iniciar procesos de acompañamiento social.

El consejero de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña, señaló que el nuevo contrato incorpora mejoras orientadas a elevar la calidad del servicio, tanto en la atención directa como en programas complementarios de inclusión.

Planificación a largo plazo del servicio

El concierto social establece una planificación económica distribuida en varias anualidades entre 2026 y 2031, lo que permitirá dotar al servicio de estabilidad y continuidad.

Este enfoque a medio y largo plazo busca consolidar la red de atención a personas sin hogar en la isla, garantizando recursos suficientes para atender la demanda existente.