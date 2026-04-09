Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca CanariasAsesinato MaspalomasEstaciones del tren Gran CanariaGuerra USA - IránParto en el hospital Vithas Las PalmasJavier Santaolalla Artemis IIAnabel Pantoja
instagramlinkedin

Lanzarote adjudica a Emerlan la gestión de dos centros nocturnos para personas sin hogar por más de 4,1 millones

El nuevo contrato, adjudicado por el Cabildo Insular, se extenderá hasta 2031 con el objetivo de consolidar la atención a los sintecho

Oswaldo Betancort (i) y Marci Acuña, en el Cabildo de Lanzarote.

Oswaldo Betancort (i) y Marci Acuña, en el Cabildo de Lanzarote. / La Provincia

La Provincia

La Provincia

Arrecife

El Cabildo de Lanzarote ha aprobado la adjudicación del servicio de gestión de dos centros nocturnos destinados a personas sin hogar, una medida que busca reforzar la red de atención social en la isla. Este acuerdo forma parte del sistema insular de inclusión social y pretende dar respuesta a situaciones de exclusión residencial.

La gestión de estos recursos será asumida por la ONG Emergencias de Lanzarote (Emerlan), única entidad que se presentó al proceso y que cumple con los requisitos técnicos y administrativos establecidos en la convocatoria pública.

Una inversión de más de 4,1 millones de euros

El contrato cuenta con una financiación total de 4.143.474,34 euros y tendrá una duración inicial de cinco años, con posibilidad de ampliación hasta un máximo de siete. Esta inversión permitirá garantizar la continuidad de un servicio considerado esencial dentro del ámbito de los servicios sociales.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, destacó que esta adjudicación asegura la disponibilidad de un recurso clave para atender a personas en situación vulnerable, con un modelo basado en la atención inmediata y flexible.

Centros de baja exigencia y acceso accesible

Los dos centros nocturnos funcionarán bajo el modelo de baja exigencia, lo que significa que estarán diseñados para facilitar el acceso a personas que, por distintas circunstancias, no pueden adaptarse a recursos más restrictivos.

Estos espacios ofrecerán alojamiento temporal y atención básica, priorizando la accesibilidad y reduciendo las barreras de entrada. El objetivo es proporcionar un entorno seguro desde el que iniciar procesos de acompañamiento social.

El consejero de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña, señaló que el nuevo contrato incorpora mejoras orientadas a elevar la calidad del servicio, tanto en la atención directa como en programas complementarios de inclusión.

Planificación a largo plazo del servicio

El concierto social establece una planificación económica distribuida en varias anualidades entre 2026 y 2031, lo que permitirá dotar al servicio de estabilidad y continuidad.

Noticias relacionadas y más

Este enfoque a medio y largo plazo busca consolidar la red de atención a personas sin hogar en la isla, garantizando recursos suficientes para atender la demanda existente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet avisa de un cambio brusco del tiempo en Canarias a partir de hoy: previsión en cada isla
  2. Hacienda lo confirma: estas son las deducciones exclusivas para Canarias que puedes aplicar en la Declaración de la Renta
  3. Detenido un hombre por matar en Maspalomas a un turista al que conoció en una app de citas
  4. La siguiente parada del tren de Gran Canaria: expropiar suelo y conseguir 2.000 millones de euros para iniciar la obra
  5. El nuevo centro para personas sin hogar de la Fábrica de Hielo se retrasa otro mes
  6. Los aficionados de la UD Las Palmas, dispuestos a pagar «lo que sea» por una entrada para La Rosaleda
  7. “El llanto que nos devolvió la vida”: El estremecedor momento en que un enfermero salva a un recién nacido que no respiraba en Canarias
  8. El burdel de la realeza tiene precio en Vegueta: a la venta una de las casas con más leyendas

Lanzarote adjudica a Emerlan la gestión de dos centros nocturnos para personas sin hogar por más de 4,1 millones

Lanzarote adjudica a Emerlan la gestión de dos centros nocturnos para personas sin hogar por más de 4,1 millones

Arrecife refuerza el drenaje en Argana Alta con nuevos imbornales para las lluvias y una inversión de 800.000 euros

Arrecife refuerza el drenaje en Argana Alta con nuevos imbornales para las lluvias y una inversión de 800.000 euros

Arrecife recibe cruceros de ultra lujo con suites de hasta 30.000 euros y servicio de mayordomo

Arrecife recibe cruceros de ultra lujo con suites de hasta 30.000 euros y servicio de mayordomo

Una jueza de Arrecife asume el caso de las casi 2.300 multas de tráfico irregulares

Una jueza de Arrecife asume el caso de las casi 2.300 multas de tráfico irregulares

El senador Pedro San Ginés, tras su absolución por el Supremo: “Tengo un sabor agridulce pese al fallo favorable”

El senador Pedro San Ginés, tras su absolución por el Supremo: “Tengo un sabor agridulce pese al fallo favorable”

El frío, el fuerte viento y las lluvias siguen en Canarias

El frío, el fuerte viento y las lluvias siguen en Canarias

Detenido en Lanzarote el hijo de 'El Monje', uno de los líderes de la organización criminal irlandesa Hutch

Detenidos dos menores en Lanzarote por un robo con violencia con arma blanca en un complejo de viviendas

Detenidos dos menores en Lanzarote por un robo con violencia con arma blanca en un complejo de viviendas
Tracking Pixel Contents