El Cabildo de Lanzarote destina 180.000 euros a mejoras estéticas en zonas industriales para eliminar rótulos de colores en los negocios

El Cabildo de Lanzarote ha anunciado una nueva línea de financiación destinada a mejorar la imagen de las zonas industriales de la isla mediante la aplicación de los criterios Biocrit, un conjunto de directrices orientadas a lograr una mayor armonía estética y paisajística.

El anuncio fue realizado por el presidente insular, Oswaldo Betancort, durante un encuentro con empresarios celebrado ayer en la sede de la Cámara de Comercio de Lanzarote, donde también se presentó el borrador de una ordenanza que será trasladada a los ayuntamientos.

La iniciativa contempla una dotación económica de 189.000 euros, que se canalizará a través del ente cameral para financiar tanto el asesoramiento técnico como la ejecución de mejoras en aquellas empresas que decidan adherirse al proyecto.

¿Qué es el modelo Biocrit?

El modelo Biocrit plantea una serie de criterios para mejorar la integración visual de edificaciones y espacios urbanos, especialmente en áreas industriales, donde suele existir un mayor impacto paisajístico.

Entre las medidas propuestas destacan la reducción del denominado “ruido cromático”, la eliminación de elementos visuales discordantes, la incorporación de zonas verdes o espacios de sombra, y la mejora de la calidad arquitectónica de fachadas y cubiertas.

Además, se apuesta por el uso de colores acordes al entorno natural de Lanzarote y por una estética homogénea que refuerce la identidad territorial de la isla.

Presentación del proyecto Biocrit en la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa / La Provincia

Recuperar la identidad paisajística de Lanzarote

Uno de los objetivos principales de esta estrategia es recuperar y reforzar la identidad visual de Lanzarote, siguiendo una línea coherente con el legado del artista César Manrique, cuya influencia marcó el desarrollo urbanístico y paisajístico de la isla.

Durante la presentación, se recordó cómo la aplicación de estos criterios ya ha tenido efectos visibles en espacios como los alrededores del aeropuerto de Guacimeta, donde se han reducido elementos visuales agresivos y se ha apostado por una mayor integración con el entorno.

El arquitecto responsable del desarrollo de Biocrit, Vicente Mirallave, destacó que las zonas industriales suelen situarse junto a carreteras principales, por lo que son uno de los primeros elementos que perciben los visitantes. De ahí la importancia de mejorar su imagen para evitar una percepción negativa del territorio.

Colaboración institucional y empresarial

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Cámara de Comercio de Lanzarote, cuyo presidente, José Valle, expresó su disposición a colaborar en la implementación de este modelo, subrayando su impacto positivo tanto en la calidad del entorno como en la competitividad de las empresas.

El Cabildo también ha señalado que la administración pública está aplicando estos criterios en sus propios edificios, como el Palacio Insular, la Biblioteca Insular, las oficinas de Servicios Sociales o la Granja Agrícola Experimental.

Ordenanzas municipales en marcha

El proyecto se apoya en la creación de ordenanzas municipales que regulen la aplicación de estos criterios. En este sentido, el Ayuntamiento de San Bartolomé ya dispone de normativa estética bajo el paraguas Biocrit, mientras que el Ayuntamiento de Arrecife se encuentra en proceso de aprobación.

Estas ordenanzas buscan garantizar una aplicación coordinada en toda la isla, estableciendo criterios comunes en aspectos como el mobiliario urbano, el tratamiento de fachadas o la integración de espacios verdes.