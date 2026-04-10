Idir Tiguit, de la patera en Lanzarote a joven con talento ante la reina Letizia: "Me dijo que siguiera adelante, que conseguiría mis sueños"

Uno de los protagonistas indiscutibles en el acto de celebración del décimo aniversario del programa Talento Joven el pasado miércoles, 8 de abril, en Madrid, organizado por la Cámara de Comercio de España y presidido por la reina Letizia, fue el joven marroquí residente en Lanzarote Idir Tiguit.

El evento, al que asistieron representantes de diferentes cámaras territoriales para hacer un balance de la iniciativa Talento Joven, puso en valor los logros alcanzados en una década de trabajo.

Junto a Idir también fue seleccionada como ejemplo de éxito de Talento Joven la artista y tatuadora lanzaroteña Melody Armas, quien hizo una ilustración en directo que regaló a Letizia. Tanto Idir como Melody, hoy plenamente integrados en el ámbito laboral, son testimonio del impacto real y transformador de Talento Joven en la vida de los jóvenes de Lanzarote.

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En patera a Lanzarote

Idir llegó a Lanzarote en patera el 14 de octubre de 2023 como menor migrante no acompañado tras realizar una travesía de ocho horas desde la costa del Sáhara y navegar junto a otras 54 personas en la misma embarcación hasta la zona donde está encallado el barco carguero 'Telamón', en la trasera del Puerto de Los Mármoles (Arrecife).

En aquel momento, que se convirtió en el inicio de su nueva vida tras pisar suelo lanzaroteño, Idir, natural de Essaouira (Marruecos), tenía 16 años. En su llegada a la isla, fue asistido por Cruz Roja y posteriormente alojado en tres centros de menores migrantes, donde comenzó a aprender español y a mejorar sus competencias.

Idir Tiguit, en Jameos del Agua, en Lanzarote. / Idir Tiguit

Acogido en tres centros de menores migrantes

Al día siguiente de desembarcar en Arrecife fue alojado en el centro de menores migrantes no acompañados que se habilitó en el Albergue Juvenil de La Santa (municipio de Tinajo), clausurado por el Cabildo de Lanzarote en abril de 2024 debido a que esas instalaciones no reunían las condiciones mínimas de habitabilidad ni de seguridad para acoger a los chicos.

Un día después de estar en La Santa, Idir fue realojado durante unos cuatro meses en el centro de menores migrantes de la antigua Casa del Mar, próximo a la Comisaría de la Policía Nacional de Arrecife, cerrado por el Gobierno de Canarias en julio de 2024 por las numerosas deficiencias en el inmueble y por la inadecuada gestión por parte de la ONG responsable del mismo.

Idir Tiguit, en las Montañas del Fuego, en Lanzarote / Idir Tiguit

Tras la Casa del Mar y hasta que cumplió la mayoría de edad, el chico residió en otro centro, en el ubicado en Argana Baja, uno de los barrios de la capital lanzaroteña.

"Siempre decía que quería estudiar"

En los centros de menores migrantes en los que residió en Lanzarote, Idir aprendió español y aprovechaba cualquier oportunidad para ir mejorando su formación hasta que le llegó la oportunidad de acceder en la Cámara de Comercio de la isla al curso de preparación para las pruebas de acceso a Grado Medio de FP que capacitan a jóvenes de entre 16 y 29 años en situación de desempleo e inscritos en el programa de Garantía Juvenil, a superar los exámenes de competencias básicas (Lengua, Matemáticas, Ciencias) a mayores de 17 años sin el título de la ESO.

En su periplo por los centros de menores de Lanzarote, Idir mostró un fuerte deseo de formarse y superarse. “Siempre decía todo el rato que quería estudiar hasta uno de los trabajadores sociales de uno de los centros de menores en los que estuve, me comentó la posibilidad de formarme en la Cámara de Comercio”, dijo Idir. En el año 2024 hizo esa formación. Tras su paso por el programa Talento Joven, que le permitió desarrollar nuevas habilidades y encontrar su lugar en el mercado laboral, ejerció como traductor en el curso de español para extranjeros de la propia entidad, ayudando a otros migrantes a integrarse y aprender el idioma.

Dos jóvenes del programa Talento Joven de Lanzarote participan en un acto con la reina Letizia / C. C. L.

La historia de Idir Tiguit no solo refleja el éxito del programa Talento Joven, sino también las dificultades a las que muchos migrantes se enfrentan al llegar a España.

Los consejos de la reina Letizia a Idir

"Fue un día muy grande para mí, estar allí en Madrid, hablar con la reina Letizia y saber que mi historia se escuchó", comentó Idir emocionado tras recibir el reconocimiento en la Cámara de España. La soberana, tras conocer su historia, le animó a "seguir adelante", subrayando que con su esfuerzo y determinación llegaría lejos y cumpliría sus sueños.

El chico se ha integrado a la perfección en la sociedad lanzaroteña. Actualmente, trabaja como camarero en uno de los restaurantes del hotel Barceló Lanzarote en Playa Blanca, en el municipio de Yaiza. Aunque disfruta de su trabajo, su sueño es montar su propio negocio y regresar al sector del aluminio (puertas, ventanas, cocinas), donde había trabajado desde los 14 años en ciudades como Dajla antes de llegar a España. También le gustaría hacer tareas de mantenimiento en distintos inmuebles.

"La vida no es fácil. Tenemos que trabajar muy duro para conseguir las cosas que queremos", reflexiona Idir, consciente de que el esfuerzo constante es la clave para alcanzar sus metas.

Melody Armas, Patricia Brandon, la reina Letizia e Idir Tiguit, el pasado miércoles, en la Cámara de Comercio de España en Madrid / La Provincia

El menor de nueve hermanos

Idir es el menor de una familia compuesta por nueve hermanos (cuatro varones y cinco mujeres). Desde bien joven pensaba en venir a España “para conseguir un futuro mejor para ayudar a mi familia y ampliar mi formación en el sector del aluminio”.

Sus familiares están “muy orgullosos” de él y le agradecen el ejemplo que supone para otros jóvenes, además de destacar su integración en la lsla.

El impacto de Talento Joven en Lanzarote

Talento Joven ha sido una de las iniciativas más relevantes para mejorar la empleabilidad juvenil en Lanzarote. La celebración de este décimo aniversario a nivel nacional coincide con una década de compromiso ininterrumpido en la isla de los volcanes. La Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa lleva diez años ejecutando el programa Talento Joven en su demarcación, una labor sostenida gracias a la cofinanciación del Cabildo de Lanzarote que apostó por esta acción desde el primer momento.

En este periodo, el programa, que también financia el Fondo Social Europeo Plus, se ha consolidado como la herramienta clave para combatir el desempleo juvenil en las islas, ofreciendo una formación diseñada específicamente para cubrir las demandas reales de las empresas locales y garantizando que el talento joven se quede en nuestra tierra.

Esta acción formativa no solo ha mostrado el logro de sus iniciativas, sino también cómo el esfuerzo y el compromiso de los jóvenes, como Idir Tiguit y Melody Armas, pueden transformar la realidad de una isla como Lanzarote. A través de la formación y el acceso a empleo, Talento Joven continúa siendo un referente para la integración juvenil y la mejora de la empleabilidad insular.