Lanzarote arropa a Rosana en la presentación de su docuserie sobre su vida y carrera musical

La ciudad de Arrecife vivió ayer jueves una noche marcada por la emoción con la presentación del primer capítulo de la docuserie dedicada a la trayectoria de la cantante Rosana, Mejor vivir sin miedo una de las figuras más reconocidas de la música nacidas en Lanzarote.

El acto contó con una destacada presencia de vecinos y representantes de la sociedad conejera, que mostraron su apoyo y admiración a la artista, reconocida como hija predilecta de la capital lanzaroteña. Durante el evento, se puso de manifiesto el vínculo estrecho entre Rosana y su tierra natal.

Una docuserie con sello local

La producción audiovisual, cuyo primer episodio de los tres de la docuserie fue presentado en Multicines Atlántida, recorre aspectos personales y profesionales de la cantante, poniendo en valor su evolución artística y su conexión con Arrecife.

Rosana presenta en Arrecife el primer episodio de su docuserie / A. A.

El proyecto ha contado con la participación del Ayuntamiento de Arrecife, que ha colaborado en su desarrollo. La docuserie incluye imágenes de distintos rincones del municipio, así como testimonios y escenas que reflejan la relación de Rosana con la isla.

Nuevos proyectos vinculados a la ciudad

Durante el acto también se hizo referencia a futuros proyectos de la artista relacionados con Arrecife, que verán la luz próximamente, aunque no se ofrecieron detalles concretos.

La velada sirvió además para reforzar el mensaje de cercanía entre la cantante y su público local, que respondió con un prolongado aplauso tras la proyección.

Rosana presenta en Arrecife el primer episodio de su docuserie / A. A.

Reconocimiento de su trayectoria

Con una carrera consolidada en el panorama musical nacional e internacional, Rosana continúa siendo una figura muy querida en Canarias y en el resto del país, así como en otros países del mundo. El acto celebrado en Arrecife no solo sirvió como presentación de su nuevo proyecto audiovisual, sino también como reconocimiento a su trayectoria y a su aportación cultural.