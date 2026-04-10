LA PROVINCIA regala ritmo y atardeceres: sorteo de 4 entradas dobles para el Malvasoul del próximo 18 de abril en Lanzarote

La primavera en Lanzarote no solo se siente: se baila. Y este abril, el pulso lo marca Malvasoul, el festival que ha sabido convertir cada edición en una celebración exquisita de música, mar y emociones. Para que nadie se quede sin vivirlo, LA PROVINCIA lanza un sorteo irresistible: 4 entradas dobles para disfrutar de una de las citas más especiales del calendario cultural de la isla.

La edición de abril aterriza el próximo 18 de abril de 2026 en el icónico Amura Restaurante, un enclave privilegiado donde el Atlántico y la música se funden en una experiencia difícil de olvidar. Desde las 16:00 h hasta las 23:30 h, el público será testigo de un viaje sonoro diseñado para acompañar el atardecer con elegancia y energía.

El cartel de esta edición brilla con nombres propios de gran peso en la escena. Encabezando la jornada estará Jimpster, referente internacional del house más sofisticado, acompañado por el talento de María Ordóñez, García, Emma Play y Mr. Paradise, quienes aportarán matices únicos a una sesión que promete ser tan envolvente como vibrante.

Malvasoul vuelve a apostar por una programación cuidada, donde los sonidos soul, funk, disco y house se entrelazan con naturalidad. Cada artista aporta su identidad a una narrativa musical que irá creciendo en intensidad, convirtiendo la pista en un espacio de conexión colectiva bajo el cielo de Lanzarote.

¿Cómo participar?

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¿Cuándo se conocerán los ganadores?

Fecha del sorteo: jueves, 16 de abril a las 12:00 horas

El mismo día del sorteo, contactaremos con los afortunados mediante los datos registrados en su cuenta. Por eso, revisa y actualiza tu información en la sección 'Mi cuenta' en tu perfil de usuario para que email y teléfono móvil estén correctamente.

¡No te pierdas la oportunidad de vivir MALVASOUL a lo grande! ¡Mucha suerte y nos vemos en la fiesta!